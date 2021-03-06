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1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

疫情和緩 美國2月就業大增 餐旅業成長最旺

記者張大仁／綜合報導
美國2月份失業率下降到6.2%，就業增加37.9萬，其中75%在餐館酒吧業；圖為佛州邁阿密一家餐館門前，擺放著招聘啟事。(Getty Images)
美國2月份失業率下降到6.2%，就業增加37.9萬，其中75%在餐館酒吧業；圖為佛州邁阿密一家餐館門前，擺放著招聘啟事。(Getty Images)

勞工部5日公布2月就業報告，非農業就業增加37萬9000個，失業率從6.3%降至6.2%；強勁的就業成長顯示新冠疫情緩和之際，經濟可能處於即將進入招聘熱潮的轉捩點，但離完全復甦還有一段距離。

報告顯示，2月新增37.9萬個工作，遠高於預期的21萬個，其中大部分來自休閒和服務業，皆是受疫情打擊最大的部門。

去年3月至4月，全美因新冠疫情流失逾2200萬就業人口；經過10個月艱困復甦，整體就業人口仍比去年2月疫情爆發前少950萬人。

報告數據顯示，今年2月餐旅業就業成長最旺盛，就業人口激增35.5萬人，約八成集中在深受防疫限制影響的餐飲場所；即使如此，該領域的就業人數全年仍減少350萬。

而零售、製造及醫療等產業就業同步成長，公立教育、營建業則就業衰退；衛生保健產業增加4.6萬個工作崗位，但一年來衛生保健和社會援助減少了90.9萬個工作崗位。

經濟學者表示，未來連續幾個月的就業成長至少50萬應該很有希望；報告發布後，股市也應聲彈漲。

「勞動市場復甦一直落後，現在開始追趕。」道富環球投資(State Street Global Advisors)首席投資策略師亞隆(Michael Arone)說，疫情開始緩解，限制正在取消，數字正朝正確的方向發展，「勞動市場證明了這一點。春天在即，而且疫苗也陸續推出。」

由於疫苗接種、重新開放和財政紓困措施的推出，今年經濟預估將成長6%左右。

Grant Thornton首席經濟學者黛安‧史旺克(Diane Swonk)表示：「隨著進入春季和夏季，將會新增更多工作崗位。」

經濟學者對復甦感到樂觀，但仍擔心變種新冠病毒會減慢速度；史旺克就說：「復甦還有很長的路要走，但好消息是有些部門的就業成長會十分強勁。」

對史旺克來說，2月數據表明，12月批准的紓困方案對於將經濟拖出低谷是必要的。

12月失業人數從22.7萬修正至30.6萬。1月則從4.9萬修正為16.6萬。在今年第一天，所有美國人都收到600元的紓困支票。

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