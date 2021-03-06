民主黨團8人反對 調升最低薪 拜登盟友也跑票

參院5日未能通過將調漲最低時薪納入紓困法案，甚至有多位民主黨人跑票，提案參議員桑德斯頗為失落。(Getty Images)

參院 5日表決反對聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders，佛蒙特州)提出調升聯邦基本時薪至15元的條款，民主黨 黨團中有八人加入50名共和黨員的表決，反對調升基本薪資；桑德斯表示，此結果在預期之內，民主黨不會放棄改善基本薪資。

參院立法程序官(parliamentarian)先前裁定，提高聯邦最低工資至時薪15元的條款，不得加入拜登總統1.9兆元的紓困案，並透過簡單多數決通過；雖然參院民主黨人將該條款移除，但桑德斯和進步派參議員仍要求，調整此政策並表決。

從這項條款52比42票的投票結果顯示，就算民主黨黨團多數支持逐步調升聯邦基本時薪至15元，但調薪一事在黨內仍面臨許多重大挑戰。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)、希尼瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)、泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)、夏欣(Jeanne Shaheen，新罕布夏州)、庫恩斯(Chris Coons，德拉瓦州)、卡柏(Tom Carper，德拉瓦州)和獨立派的金恩(Angus King，緬因州)，均反對調升基本薪資的程序表決。

庫恩斯的反對尤其令人訝異，因為他是拜登在參院最親密盟友，但庫恩斯和卡柏均代表友善企業的德拉瓦州。

在5日表決前，曼欽是參院唯一公開反對調升全國基本薪資至15元的民主黨員，他支持調升至11元並與通貨膨脹數據掛勾。

此表決引發質疑，不清楚拜登能否在四年任內成功將聯邦基本時薪調升至15元；民主黨黨團有八人反對，顯示拜登可能得在此議題上妥協，就算想調整2009年以來便未變動的聯邦基本時薪，但最多只能在15元以下。

部分民主黨人對於桑德斯提案感到不安，因為疫情期間衝擊經濟，許多餐廳難以為繼。

不過該提案的支持者可能會感到一絲安慰，因為5日針對放棄修正案的程式性異議進行表決，而非直接表決修正案；民主黨人仍有一些迴轉餘地。

桑德斯在表決後表示，民主黨早知表決結果，但他強調不會放棄推動調升基本時薪，美國人知道不能讓數百萬人繼續領取飢餓薪資了。