我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

民主黨團8人反對 調升最低薪 拜登盟友也跑票

編譯郭宣含／綜合5日電
參院5日未能通過將調漲最低時薪納入紓困法案，甚至有多位民主黨人跑票，提案參議員桑德斯頗為失落。(Getty Images)
參院5日未能通過將調漲最低時薪納入紓困法案，甚至有多位民主黨人跑票，提案參議員桑德斯頗為失落。(Getty Images)

參院5日表決反對聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)提出調升聯邦基本時薪至15元的條款，民主黨黨團中有八人加入50名共和黨員的表決，反對調升基本薪資；桑德斯表示，此結果在預期之內，民主黨不會放棄改善基本薪資。

參院立法程序官(parliamentarian)先前裁定，提高聯邦最低工資至時薪15元的條款，不得加入拜登總統1.9兆元的紓困案，並透過簡單多數決通過；雖然參院民主黨人將該條款移除，但桑德斯和進步派參議員仍要求，調整此政策並表決。

從這項條款52比42票的投票結果顯示，就算民主黨黨團多數支持逐步調升聯邦基本時薪至15元，但調薪一事在黨內仍面臨許多重大挑戰。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)、希尼瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)、泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)、夏欣(Jeanne Shaheen，新罕布夏州)、庫恩斯(Chris Coons，德拉瓦州)、卡柏(Tom Carper，德拉瓦州)和獨立派的金恩(Angus King，緬因州)，均反對調升基本薪資的程序表決。

庫恩斯的反對尤其令人訝異，因為他是拜登在參院最親密盟友，但庫恩斯和卡柏均代表友善企業的德拉瓦州。

在5日表決前，曼欽是參院唯一公開反對調升全國基本薪資至15元的民主黨員，他支持調升至11元並與通貨膨脹數據掛勾。

此表決引發質疑，不清楚拜登能否在四年任內成功將聯邦基本時薪調升至15元；民主黨黨團有八人反對，顯示拜登可能得在此議題上妥協，就算想調整2009年以來便未變動的聯邦基本時薪，但最多只能在15元以下。

部分民主黨人對於桑德斯提案感到不安，因為疫情期間衝擊經濟，許多餐廳難以為繼。

不過該提案的支持者可能會感到一絲安慰，因為5日針對放棄修正案的程式性異議進行表決，而非直接表決修正案；民主黨人仍有一些迴轉餘地。

桑德斯在表決後表示，民主黨早知表決結果，但他強調不會放棄推動調升基本時薪，美國人知道不能讓數百萬人繼續領取飢餓薪資了。

民主黨 桑德斯 參院

上一則

最低薪落後50年 當年工作18分鐘可買大麥克 現在要工作半小時

下一則

教宗首訪伊拉克 籲穆斯林接納基督徒

延伸閱讀

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
反制中國宣傳入校園 參院通過加強管控孔子學院

反制中國宣傳入校園 參院通過加強管控孔子學院
拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係

拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說