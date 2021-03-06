科技巨頭壟斷殺手 華裔教授吳修銘出任拜登特別助理

吳修銘擔任拜登總統的科技與競爭政策特別助理。(本報檔案照片)

父親來自台灣的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘(Tim Wu)5日起擔任拜登 總統的特別助理；白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)表示，吳修銘將協助拜登，解決科技巨頭壟斷問題，美國媒體紛紛點名亞馬遜、蘋果等科技巨頭首當其衝。

路透報導，身兼聯邦參議院司法委員會反托辣斯小組主席的參院法規會主席柯羅布查(Amy Klobuchar)表示，這項任命顯示拜登政府促進企業競爭是玩真的，美國有嚴重的壟斷問題，必須立刻解決。

白宮5日宣布，吳修銘加入白宮經濟委員會，擔任總統的科技與競爭政策特別助理；49歲的吳修銘也在推特發文表示，他將正式加入白宮，提供政策建議，「現在先把這則貼文置頂，再見啦！」

吳修銘是台英混血的移民第二代，父親吳明達是台灣人，母親吉蓮・吳(Gillian Wu)是英裔加拿大人；吳修銘自哈佛大學法學院畢業後，曾經在美國司法部、聯邦最高法院工作，2014年曾參與紐約州副州長的民主黨初選落敗。

紐約時報 報導，吳修銘受到進步派民主黨人與反壟斷團體支持，這項任命意味著拜登政府計畫要管控亞馬遜、蘋果、臉書與谷歌等科技巨頭的規模與影響力，包括與國會合作修法強化反托辣斯精神。

反壟斷是拜登的競選政見之一，莎奇在例行記者會表示，拜登已明示要解決包括大型科技公司在內的濫權問題；吳修銘將推動這項工作，包括科技平台引發的經濟與社會挑戰、促進競爭，及解決壟斷和市場定價權等議題。

吳修銘曾出版《誰控制了總開關？》一書，分析資訊、媒體、電信與網路企業從開放走向封閉，然後遇到破壞式創新後又走回開放的市場自然循環，被華盛頓郵報、紐約客雜誌等媒體與亞馬遜選為年度好書，奠定了吳修銘的學術地位與知名度。

根據白宮提供的背景資料，吳修銘曾任紐約總檢察長的資深執法顧問，也曾在歐巴馬政府擔任過聯邦貿易委員會資深顧問和白宮國家經濟委員會特別顧問；在他的推動下，促成了歐巴馬政府在2015年頒布「開放網路命令」。

吳修銘的專業是競爭法、反壟斷法和媒體傳播法，主張在科技與媒體產業中，不該有壟斷地位的超大企業存在。

因為積極推動「網路中立性」在產業界的落實，吳修銘曾被《美國法律雜誌》選為全美百位最具影響力律師之一、也曾獲哈佛大學法學院選為100位最有影響力校友之一。

去年底，聯邦與48個州政府控告擁有Instagram與WhatsApp的臉書「壟斷市場」，逼迫臉書拆分，並調查亞馬遜和蘋果公司是否違反托辣斯法。