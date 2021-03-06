最低薪落後50年 當年工作18分鐘可買大麥克 現在要工作半小時

麥當勞的大麥克漢堡包。(取自麥當勞網站)

近日最低薪資議題在國會鬧得沸沸揚揚，而最低薪資隨通貨膨脹提升似乎是再正常不過的現象，但根據華爾街日報(WSJ)報導，最低薪資已經超過十年都維持在最低標準，幾乎等同於1954年的行情。

報導指出，1968年堪稱最低薪資的顛峰時期，也激發當年消費者的購買力，當時平均時薪為1.58元，相當於今天的12元，比民主黨議員在紓困 法案中要求的15元低3元。

對眾多目前只能領取最低薪資的勞工 來說，租房是負擔最重的開銷，尤其在部分最低時薪僅7.25元的地區，但50年前並不是這樣。

當年房租中位數落在每月117元，一名在亞特蘭大城每周工作40小時、即使只領最低薪資的員工，在付掉房租後薪水還能剩下超過的一半；如今2021年房租中位數已經來到809元，和過去相比同等性質的勞工要負擔一間房子必須要有室友，或是其他聯邦和地方政府的補助。

若以1968年物價最低的城市、俄亥俄州 托雷多市(Toledo)為例，一名最低薪資勞工只需要每周平均工作15個小時，就能負擔一間中位數房租的房子；但至今卻需要每周工作27小時，租金的漲幅幾乎是兩倍。

同樣以1968年為例，最低薪資勞工的生活水平，小至食物、健保費和娛樂花費，大至球賽或演唱會的門票，開銷都遠低於現代人。

以連鎖速食店大麥克(Big Mac)的單點價格為標準，當年一個大麥克只要49分，也就是等同最低薪資勞工18分鐘的薪水；如今一個大麥克要價3.99元，等於最低薪資的30分鐘，但如果時薪調整至15元，只需要工作16分鐘就能負擔。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，目前國內已有超過29州的最低薪資比聯邦政府訂定的標準還高，最低從佛羅里達州的8.65元，至最高的華盛頓特區15元。