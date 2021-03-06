我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

最低薪落後50年 當年工作18分鐘可買大麥克 現在要工作半小時

編譯林梅婕／綜合5日電
麥當勞的大麥克漢堡包。(取自麥當勞網站)
麥當勞的大麥克漢堡包。(取自麥當勞網站)

近日最低薪資議題在國會鬧得沸沸揚揚，而最低薪資隨通貨膨脹提升似乎是再正常不過的現象，但根據華爾街日報(WSJ)報導，最低薪資已經超過十年都維持在最低標準，幾乎等同於1954年的行情。

報導指出，1968年堪稱最低薪資的顛峰時期，也激發當年消費者的購買力，當時平均時薪為1.58元，相當於今天的12元，比民主黨議員在紓困法案中要求的15元低3元。

對眾多目前只能領取最低薪資的勞工來說，租房是負擔最重的開銷，尤其在部分最低時薪僅7.25元的地區，但50年前並不是這樣。

當年房租中位數落在每月117元，一名在亞特蘭大城每周工作40小時、即使只領最低薪資的員工，在付掉房租後薪水還能剩下超過的一半；如今2021年房租中位數已經來到809元，和過去相比同等性質的勞工要負擔一間房子必須要有室友，或是其他聯邦和地方政府的補助。

若以1968年物價最低的城市、俄亥俄州托雷多市(Toledo)為例，一名最低薪資勞工只需要每周平均工作15個小時，就能負擔一間中位數房租的房子；但至今卻需要每周工作27小時，租金的漲幅幾乎是兩倍。

同樣以1968年為例，最低薪資勞工的生活水平，小至食物、健保費和娛樂花費，大至球賽或演唱會的門票，開銷都遠低於現代人。

以連鎖速食店大麥克(Big Mac)的單點價格為標準，當年一個大麥克只要49分，也就是等同最低薪資勞工18分鐘的薪水；如今一個大麥克要價3.99元，等於最低薪資的30分鐘，但如果時薪調整至15元，只需要工作16分鐘就能負擔。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，目前國內已有超過29州的最低薪資比聯邦政府訂定的標準還高，最低從佛羅里達州的8.65元，至最高的華盛頓特區15元。

勞工 俄亥俄州 紓困

上一則

疫情和緩 美國2月就業大增 餐旅業成長最旺

下一則

民主黨團8人反對 調升最低薪 拜登盟友也跑票

延伸閱讀

時薪15元！羅康納去信拜登 提升全美最低工資

時薪15元！羅康納去信拜登 提升全美最低工資
華郵：時薪低於15元 這個性別與族裔居多

華郵：時薪低於15元 這個性別與族裔居多
洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元

洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元
洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說