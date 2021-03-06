教宗首訪伊拉克 籲穆斯林接納基督徒

教宗方濟各5日首訪伊拉克，伊拉克總理哈德米前往巴格達國際機場迎接。(Getty Images)

天主教宗方濟各 (Pope Francis)拋下新冠疫情 及人身安全顧慮，5日成為首位訪問伊拉克的教宗；他呼籲伊拉克保護數百年宗教多元傳統，促請穆斯林接納信仰基督教的同胞，也希望陷入困境的基督徒社區堅持下去；伊拉克基督徒自2003年美國率軍推翻胡森政權以來，人數由將近150萬，減少到目前的大約幾十萬。

美聯社5日報導，84歲的方濟各教宗因新冠疫情，蟄伏梵蒂岡一年，此次伊拉克行的主要目的，在鼓勵人數萎縮中的伊拉克基督徒留下來，協助重建飽受戰禍荼毒的國家；伊拉克基督徒受恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State)暴力迫害，也面臨信仰伊斯蘭的多數人歧視。

教宗抵達巴格達，在歡迎場合對伊拉克官員致詞說，「唯有我們學懂把眼光放遠，超越彼此差異，互相看待成同一大家庭的成員，重建過程才能有效展開，把更好、更公平、更人道的世界，留給子孫後代。」

教宗由羅馬搭機啟程，抵達伊拉克進行各站禮貌性拜訪時，都戴著口罩，東道主亦然，但一干人等坐下來晤談時，便摘下口罩，不管在巴格達機場或街道，社交距離等防疫措施顯得很鬆散，無視伊拉克新冠肺炎疫情惡化中。

伊斯蘭國遭擊潰後，伊拉克政府渴望展現國內情勢已達到相對安定，儘管如此，維安措施依然很嚴。

喜愛接觸人群的教宗坐在敞篷但有裝甲的BMWi750禮車繞行巴格達市，左右有警方摩托車隊陪護；咸信這是方濟各教宗第一次搭乘防彈車，既保護他本人，另防止人群聚集。

但伊拉克人似乎很歡迎方濟各教宗來訪，還有伴同來訪的全球關注，有些人站在路旁向車隊歡呼；巴格達市中心還掛了海報及標語，寫著「四海皆兄弟」來迎接教宗。

在巴格達市強化防禦的綠區某宮殿，教宗與伊拉克總統薩利赫(Barham Salih)現身張燈結彩的歡迎場合；教宗強調伊拉克境內，基督徒等少數信仰人口，理應得到跟占多數的什葉派穆斯林相同的權利與保護。

教宗表示，千百年來，伊拉克社會以宗教、文化及族裔多元著稱，這是可汲用的珍貴資源，絕非要鏟除的障礙；今天伊拉克的使命，是向全世界，尤其中東地區展現包容多元，而非縱容衝突。