我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

教宗首訪伊拉克 籲穆斯林接納基督徒

編譯潘勛／綜合5日電
教宗方濟各5日首訪伊拉克，伊拉克總理哈德米前往巴格達國際機場迎接。(Getty Images)
教宗方濟各5日首訪伊拉克，伊拉克總理哈德米前往巴格達國際機場迎接。(Getty Images)

天主教宗方濟各(Pope Francis)拋下新冠疫情及人身安全顧慮，5日成為首位訪問伊拉克的教宗；他呼籲伊拉克保護數百年宗教多元傳統，促請穆斯林接納信仰基督教的同胞，也希望陷入困境的基督徒社區堅持下去；伊拉克基督徒自2003年美國率軍推翻胡森政權以來，人數由將近150萬，減少到目前的大約幾十萬。

美聯社5日報導，84歲的方濟各教宗因新冠疫情，蟄伏梵蒂岡一年，此次伊拉克行的主要目的，在鼓勵人數萎縮中的伊拉克基督徒留下來，協助重建飽受戰禍荼毒的國家；伊拉克基督徒受恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State)暴力迫害，也面臨信仰伊斯蘭的多數人歧視。

教宗抵達巴格達，在歡迎場合對伊拉克官員致詞說，「唯有我們學懂把眼光放遠，超越彼此差異，互相看待成同一大家庭的成員，重建過程才能有效展開，把更好、更公平、更人道的世界，留給子孫後代。」

教宗由羅馬搭機啟程，抵達伊拉克進行各站禮貌性拜訪時，都戴著口罩，東道主亦然，但一干人等坐下來晤談時，便摘下口罩，不管在巴格達機場或街道，社交距離等防疫措施顯得很鬆散，無視伊拉克新冠肺炎疫情惡化中。

伊斯蘭國遭擊潰後，伊拉克政府渴望展現國內情勢已達到相對安定，儘管如此，維安措施依然很嚴。

喜愛接觸人群的教宗坐在敞篷但有裝甲的BMWi750禮車繞行巴格達市，左右有警方摩托車隊陪護；咸信這是方濟各教宗第一次搭乘防彈車，既保護他本人，另防止人群聚集。

但伊拉克人似乎很歡迎方濟各教宗來訪，還有伴同來訪的全球關注，有些人站在路旁向車隊歡呼；巴格達市中心還掛了海報及標語，寫著「四海皆兄弟」來迎接教宗。

在巴格達市強化防禦的綠區某宮殿，教宗與伊拉克總統薩利赫(Barham Salih)現身張燈結彩的歡迎場合；教宗強調伊拉克境內，基督徒等少數信仰人口，理應得到跟占多數的什葉派穆斯林相同的權利與保護。

教宗表示，千百年來，伊拉克社會以宗教、文化及族裔多元著稱，這是可汲用的珍貴資源，絕非要鏟除的障礙；今天伊拉克的使命，是向全世界，尤其中東地區展現包容多元，而非縱容衝突。

教宗方濟各5日到訪伊拉克，這是歷史上教宗首次訪問該國，伊拉克總統薩利赫盛情歡迎並...
教宗方濟各5日到訪伊拉克，這是歷史上教宗首次訪問該國，伊拉克總統薩利赫盛情歡迎並對話。(歐新社)
教宗方濟首次訪問伊拉克，在巴格達機場收到熱烈歡迎；圖為教宗獨自走下專機。(美聯社...
教宗方濟首次訪問伊拉克，在巴格達機場收到熱烈歡迎；圖為教宗獨自走下專機。(美聯社)
首度訪問伊拉克的教宗方濟各，5日在巴格達聖母大教堂會見當地主教。(歐新社)
首度訪問伊拉克的教宗方濟各，5日在巴格達聖母大教堂會見當地主教。(歐新社)

教宗 方濟各 疫情

上一則

民主黨團8人反對 調升最低薪 拜登盟友也跑票

下一則

第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂

延伸閱讀

方濟各抵達伊拉克 為首位訪伊天主教教宗

方濟各抵達伊拉克 為首位訪伊天主教教宗
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
中共因新疆 將得罪全球18億穆斯林？

中共因新疆 將得罪全球18億穆斯林？
教宗訪伊拉克前2天 美軍基地遭火箭攻擊

教宗訪伊拉克前2天 美軍基地遭火箭攻擊

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說