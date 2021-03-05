湊票不易 拜登移民法案延後 先提「美國夢與承諾法案」

一名「夢想生」在華府抗議時，圍著口鼻的布巾上寫著「移民讓美國更偉大」。(歐新社)

眾院民主黨 領袖將在15日的「移民 周」提出許多移民相關法案，但消息人士透露，拜登總統的全面移民修改法案因未獲足夠黨籍議員支持，沒把握能在眾院通過，因此將延到4月再討論，也讓拜登的移民政策是否能順利實施變得不明朗。

另方面，眾院民主黨人3日提出「美國夢與承諾法案」(American Dream and Promise Act)，以期為自幼被帶入美國的夢想生(Dreamer)提供取得公民權的方式。

消息人士指出，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與其領導團隊對拜登的全面移民計畫很頭痛，尤其是本周黨鞭投票結果不理想，顯示民主黨人很難在眾院表決時獲得足夠票數。

民主黨人擬將拜登提案送到眾院司法委員會，並將眾院重心放在已獲普遍支持的移民法案；眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler，紐約州)證實此作法，並稱拜登提案相當重要。

納德勒表示：「我們必須諮詢重要成員和利益相關者，但我認為4月再召開會議也無不可。」

波若西、眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，馬里蘭州)和黨鞭克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州)2日傍晚討論黨鞭表決並研擬下一步計畫；多名民主黨人3日表示，移民議題仍未獲解決。

拜登法案的支持者仍努力聯繫同仁，部分民主黨人考慮修改部分法案內容，但目前不清楚可能的修改方向，也不清楚該案4月經眾院司法委員會討論後，是否與何時會在眾院提出。

民主黨人計畫在未來幾周先著手最受歡迎的移民計畫，包括民主黨眾議員露西爾．羅伊鮑-阿拉德(Lucille Roybal-Allard，加州)3日提出的「美國夢與承諾法案」，該法案為自幼被帶入美國的夢想生(Dreamer)，以及因母國動亂而逃至美國並獲發臨時身分的人士以提供取得公民權的方式。

羅伊鮑-阿拉德指出：「在川普執政時期，當局惡意針對我國最弱勢的移民族群，營造出逮捕、不確定性和恐懼的氛圍。夢想生和其他人已徬徨太久，擔心被他們視為唯一家鄉的國家給遣返。」

此法案提供一條途徑給250萬人申請公民權，包括獲發臨時保護身分(TPS)與延緩執行遣返(DED)的人士。