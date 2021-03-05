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72小時釋放無證客 德州拘留中心轉型快速安置中心

編譯盧炯燊／綜合4日電
拜登政府計畫將南德州的無證移民家庭拘留中心，改變成為快速處理中心，篩查無證父母及子女，目標是在72小時內就可以將他們釋放到美國國內。(路透)
拜登政府計畫將南德州的無證移民家庭拘留中心，改變成為快速處理中心，篩查無證父母及子女，目標是在72小時內就可以將他們釋放到美國國內。(路透)

為應對急劇增長來自南部邊境地區的無證移民，拜登政府計畫將南德州的無證移民家庭拘留中心，改變成為艾利斯島(Ellis Island)式的快速處理中心，篩查無證父母及子女，目標是在72小時內就可以將他們釋放到美國國內。

根據華盛頓郵報取得國土安全部草擬的計畫顯示，由於拘留中心的床位及人手嚴重不足，拜登政府惟有以此措施來應付持續暴增的越境無證家庭；但共和黨及部分民主黨人擔心，這個措施反而會刺激更多無證移民湧入。

聯邦移民及海關執法局(ICE)高級官員霍特(Russell Hott)，4日在一封通知快速處理計畫工作人員的電郵中指出，「預計今年湧入的無證家庭及兒童數字是20年來最高」。

他在電郵中警告，如果繼續以每天接收500多個家庭成員，拘留中心的使用「不足以跟上湧入的步伐」。

霍特指出，若有人未能安置在快速處理中心，則有可能安置到分別位於德州麥卡倫(McAllen)、艾爾帕索(El Paso)等地的旅館。

拜登這個將家庭拘留中心改變成為整批式的快速處理做法，不僅改變前朝川普的做法，也改變了歐巴馬時代的做法。

在歐巴馬及川普時代，大多數越境家庭是迅速釋放或是驅逐出境，有部分會關押在類似宿舍式的設施內，短則數周，長則數月或更久，以便展開移民程序工作，但維權組織聲稱他們不應拘留。拜登競選期間在推特上表示，兒童應與他們的父母一起，從ICE拘留中心釋放出來。

數十年來，從南部湧入的無證移民，主要是單身成年男性，但近年改以家庭及沒有父母陪同的兒童為主。

對於這個計畫，維權組織均表示歡迎，上月曾參加ICE電話會議的德州移民法律援助組織American Gateways負責人歡迎這個變化，因為無證移民不應像囚犯般被拘留，應獲機會在移民法官面前申訴。

移民家庭 拜登 德州

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