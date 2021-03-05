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美智庫學者何瑞恩：對中國過度警戒 不如自己厚植實力

記者張文馨／華盛頓報導
華府智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩指出，美應關注強化自身實力，而非對中過度警戒。(Getty Images)   
華府智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩指出，美應關注強化自身實力，而非對中過度警戒。(Getty Images)   

華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）3日投書期刊外交事務（Foreign Affairs），指國內瀰漫的「警戒主義」（Alarmism）破壞美國整體對中戰略，並指出美國政客把「誇大中國威脅」做為手上的武器，美國內部對中的恐慌感不具建設性，不如厚植實力與盟友。

何瑞恩指出華府之所以形成跨黨派對中強硬的立場，源自北京自己的野心與民族主義高漲；對中國實力的恐慌，升高美國的不安，才會推動華府政策立場的轉變。「這類恐慌已經證明不太有建設性」，何瑞恩表示，過度聚焦要削弱中國實力，導致美國輕視了其他必要的工作。

何瑞恩說，任何利用中國威脅來刺激美國國內改革，或是克服國內分裂的意圖，都是「弊大於利」。

何瑞恩表示，在國際社會中，美國擴大了與盟友和夥伴之間的分歧，缺乏協調的結果，最終可能導致傷害中國的同時，也傷害美國。

何瑞恩以前總統川普的貿易政策為例，說明這種路線引發的後果，何瑞恩說，川普增加中國商品的進口關稅，意圖使中國改變不公平的貿易行為；實際上卻引發中方報復，擴大貿易赤字，讓美國農民遭受損失，美國失去了24.5萬個工作機會，填補紓困280億美元。

何瑞恩表示，在美中競爭的框架下，美國有充分理由保持信心，包括經濟體規模、能源與糧食安全、教育系統和世界儲備貨幣，且美國的法律制度和政治制度相對透明能修正，這都是中國沒有的。

何瑞恩說，美國應保持信心面對中國崛起，並推動北京為跨國挑戰作出更多貢獻，包括全球疾病監測系統與推動全球經濟脫碳。

何瑞恩表示，美國應該關注強化自身實力，而非如何拖慢中國的步伐，華府應該復興國內活力，重塑國際聲望與全球聯盟與夥伴網絡，這才是中國奪不走的。

美國 中國 華府

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