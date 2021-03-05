拜登忙著修補對外關係…唯獨美中事務擺一邊

拜登 總統就任後允諾快速修復美國 與其他各國的關係，但全球兩大經濟體的緊張關係並無所進展，美中關係仍緊張；儘管拜登政府暫緩對中嚴厲的攻擊，也不像川普 時代幾乎天天宣布對中制裁，但也沒有解除川普對北京祭出的諸多制裁。

從伊朗到俄羅斯、歐洲到拉丁美洲，拜登已經試圖緩和前總統川普掌政四年引發的爭議與緊張情勢，唯獨美中事務尚未處理。

美中關係停滯對全球影響甚大，美中為全球兩大經濟體、前兩大溫室氣體排放國，但兩大強權角力讓全球因應氣候變遷及新冠肺炎疫情復甦的努力大打折扣。

拜登要站穩美國角逐全球第一強權的立場，但這多與2020年大選，川普及其盟友屢次將他描繪為對中立場軟弱有關；尤其在疫情剛開始之初，川普大肆責怪中國。

此外，兩黨議員都沒有意願放緩對中國的壓力。

拜登就任首月，國務卿布林肯(Antony Blinken)重申許多前朝對中政策，包括譴責中方迫害維吾爾穆斯林及新疆地區少數民族，以及南海主權宣示和軍事擴張。

拜登政府無意解除川普對中方實施的關稅，以及限制在美的中國使節、媒體與學者人數，或批評中方對西藏、台灣與香港的政策，另也批評北京試圖透過電子通訊科技、社群媒體、教育和文化交流增加全球影響力。

拜登提名資深外交官伯恩斯(William Burns)出任中情局(CIA)局長，他在3日的聽證會上表明對中立場；新任美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)也強調不會緩和對抗中方的事態，將持續在聯合國等國際舞台對中施壓。

美國硬起來的背景是，確認兩國在全球霸權爭奪戰各據山頭，沒有一方打算退讓。

中國外交部發言人趙立堅曾表示，希望拜登就任後將扭轉川普政府的制裁措施，相關制裁「對兩國交情造成難以估算的損失」。