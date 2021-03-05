最高法院新裁決 輕罪無證客更易被驅逐

圖為尋求政治庇護的無證移民從美墨邊境入境後，被送到德州的拘留中心拘押。(Getty Images)

聯邦最高法院4日以五票對三票做出新裁決，增加了移民 在驅逐出境程序中的舉證負擔，無證移民更有可能因為一些輕罪而遭驅逐，長期居住美國的無證移民更難免除遭驅逐出境的命運。

此裁決是針對已住在美國25年的內布拉斯加州無證移民男子佩雷達(Clemente Pereida)，因偽造社會安全卡取得清潔工作被捕，並於2009年被判驅逐出境案；佩雷達指自己所犯罪行很輕，不該被驅逐出境。

佩雷達1995年自墨西哥入境美國，因為偽造社安卡被捕後沒有對「意圖犯罪假冒」提出異議，按內州法律罰款100元；但下級法院根據州法，指此罪屬「道德敗壞」罪行，判決將佩雷達驅逐出境。

下級法院的裁定同時代表的是，佩雷達沒有資格上訴要求司法部長以他美國公民 兒子和家人將受影響為由，取消驅逐出境；司法部長有權酌處是否取消驅逐出境，但若申請上訴者被裁定犯有「道德敗壞」罪行，司法部長就沒有酌處權。

由保守派大法官 戈薩奇(Neil Gorsuch)代表撰寫的最高法院多數意見表示，佩雷達有責任表明，他的案子事實上並不構成「道德敗壞」，而他沒有做到這一點。

佩雷達反駁表示他的罪行很輕，不屬於「道德敗壞」這一類，若要舉證應該是政府的責任；佩雷達的論點未被最高法院接受。

最高法院的裁決將舉證責任加諸在無證移民佩雷達身上，不僅讓無證移民更難獲得司法部長的特別批准，打從驅逐出境程序一開始，移民也將更難替自己辯護。

代表三位持不同意見的大法官布萊爾(Stephen Breyer)寫道：「不同州的各種輕罪數量很大、認罪協議在很久以前達成、州紀錄粗略、早就離職的州官員記憶很難周全，都增加了移民程序的處理時間和複雜性，其真正的風險，就是讓移民法的執行變得不公平且難以預測。」

曾擔任歐巴馬政府國安部長資深顧問的史丹福大學法學教授谷登塔(Lucas Guttentag)表示，此裁決將形成一條「單向道」，無證移民將更可能因一些很輕的州犯罪遭驅逐。

康乃爾大學法學教授葉爾羅爾(Stephen Yale-Loehr)也同意表示，最高法院裁決「增加了移民在驅逐出境程序中的舉證負擔」。

此案持多數意見的五位大法官均是保守派，包括首席大法官羅伯茲(John Roberts)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和戈薩奇。

三位持反對意見的大法官均是自由派，他們是大法官艾琳娜·凱根(Elena Kagan)和薩多馬友(Sonia Sotomayor)和布萊爾。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)因此案去年10月辯論時尚未成為大法官，因而沒有參加裁決。