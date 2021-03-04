我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

教學面授還遠距？校園何時該重啟？帶你看CDC建議

編譯陳韻涵／綜合3日電
第一夫人吉兒(面對者左)和教育部長卡多納(面對者右)3日走訪賓州視察校園重啟情形。(路透)
第一夫人吉兒(面對者左)和教育部長卡多納(面對者右)3日走訪賓州視察校園重啟情形。(路透)

拜登政府為讓更多學生重返學校，要求學校教職員，3月底前至少接種一劑新冠疫苗；第一夫人吉兒(Jill Biden)和教育部長卡多納(Miguel Cardona)3日走訪兩州視察校園重啟的情況；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)建議每所學校以不同的方式，評估是否重新開放校園、面授或混合面授及線上教學。

拜登允諾讓教師優先接種疫苗，加速師生重返校園的進度；根據白宮指示，教師可透過聯邦計畫在當地藥局接種疫苗，但仍以各州訂定的合格接種順序優先考量。

來源：Associated Press YouTube頻道

第一夫人吉兒視察：盡快安全恢復面授

吉兒在卡多納的故鄉康乃狄克州的梅里登市(Meriden)說，迅速讓教師接種疫苗是「最優先事項」。

她面對戴著口罩且用隔板區隔的小學生說：「我們必須持續盡快安全地重新恢復學校面授，總統認可此作法，這也是他昨日迅速決定讓教職員接種疫苗的原因。」

全國家長對於校園重啟的速度感到焦慮，全國不到半數公立學校的學生恢復完整的面授，教師也抗拒在未打疫苗的情況下返回課堂。

儘管全美確診病例逐漸減少，部分郡仍未符合CDC對於大規模解除避疫的門檻，後者需考量確診及檢驗確診率。

截至2月底，多郡仍建議小學限制面授課堂的學生數量，採取面授及居家學習並行的方式；至於中學與高中，考量防疫仍採取全面遠距教學的方式。

CDC擬定的指南涵蓋校方人員須遵守的防疫措施及限制，不具強制效力，已重啟的學校也毋須關閉，但部分專家批評指南內容太嚴格，以下是其中要點：

全面面授

指南寫道，每周新增確診通報少於每10萬人不到50例的情況，或是七天確診率不及8%，才能完全面授。

根據上周數據，目前僅約六分之一的郡符合前述規定，大多落在平原區、西部和中西部，這些地區的學校仍須「盡可能」遵守防疫措施。

CDC表示，學校必須確保師生、教職員及相關密切接觸者篩檢是否染疫，若有人確診則須隔離。

面授+遠距並行

CDC建議，社區每周確診率在每10萬人中50到100例，或七天檢驗確診率在8%到10%間，才能採取面授與遠距學習並行的方式。這些地區得減少面授出席人數，且要維持社交距離。

全部遠距教學

中學及高中所在地區的確診率若為每10萬人高於100例，或七天檢驗確診率超過10%，則建議全部遠距教學。

在此確診率的情況下，CDC建議小學可以採取混合教學，因為年輕學子比較不容易在學校間傳播病毒。

第一夫人吉兒3日走訪賓州學校，視察校園重啟的情況。(路透)
第一夫人吉兒3日走訪賓州學校，視察校園重啟的情況。(路透)

疫苗 CDC 防疫

上一則

納稅人埋單！退稅延遲發放 國稅局付了30億利息

下一則

教師、托兒員工可至藥房預約疫苗 不受所住州資格限制

延伸閱讀

潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」

潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」

德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆