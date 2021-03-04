教學面授還遠距？校園何時該重啟？帶你看CDC建議

第一夫人吉兒(面對者左)和教育部長卡多納(面對者右)3日走訪賓州視察校園重啟情形。(路透)

拜登政府為讓更多學生重返學校，要求學校教職員，3月底前至少接種一劑新冠疫苗 ；第一夫人吉兒(Jill Biden)和教育部長卡多納(Miguel Cardona)3日走訪兩州視察校園重啟的情況；不過，聯邦疾病防治中心(CDC )建議每所學校以不同的方式，評估是否重新開放校園、面授或混合面授及線上教學。

拜登允諾讓教師優先接種疫苗，加速師生重返校園的進度；根據白宮指示，教師可透過聯邦計畫在當地藥局接種疫苗，但仍以各州訂定的合格接種順序優先考量。

來源：Associated Press YouTube頻道

第一夫人吉兒視察：盡快安全恢復面授

吉兒在卡多納的故鄉康乃狄克州的梅里登市(Meriden)說，迅速讓教師接種疫苗是「最優先事項」。

她面對戴著口罩且用隔板區隔的小學生說：「我們必須持續盡快安全地重新恢復學校面授，總統認可此作法，這也是他昨日迅速決定讓教職員接種疫苗的原因。」

全國家長對於校園重啟的速度感到焦慮，全國不到半數公立學校的學生恢復完整的面授，教師也抗拒在未打疫苗的情況下返回課堂。

儘管全美確診病例逐漸減少，部分郡仍未符合CDC對於大規模解除避疫的門檻，後者需考量確診及檢驗確診率。

截至2月底，多郡仍建議小學限制面授課堂的學生數量，採取面授及居家學習並行的方式；至於中學與高中，考量防疫 仍採取全面遠距教學的方式。

CDC擬定的指南涵蓋校方人員須遵守的防疫措施及限制，不具強制效力，已重啟的學校也毋須關閉，但部分專家批評指南內容太嚴格，以下是其中要點：

全面面授

指南寫道，每周新增確診通報少於每10萬人不到50例的情況，或是七天確診率不及8%，才能完全面授。

根據上周數據，目前僅約六分之一的郡符合前述規定，大多落在平原區、西部和中西部，這些地區的學校仍須「盡可能」遵守防疫措施。

CDC表示，學校必須確保師生、教職員及相關密切接觸者篩檢是否染疫，若有人確診則須隔離。

面授+遠距並行

CDC建議，社區每周確診率在每10萬人中50到100例，或七天檢驗確診率在8%到10%間，才能採取面授與遠距學習並行的方式。這些地區得減少面授出席人數，且要維持社交距離。

全部遠距教學

中學及高中所在地區的確診率若為每10萬人高於100例，或七天檢驗確診率超過10%，則建議全部遠距教學。

在此確診率的情況下，CDC建議小學可以採取混合教學，因為年輕學子比較不容易在學校間傳播病毒。