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教師、托兒員工可至藥房預約疫苗 不受所住州資格限制

編譯郭宣含／綜合3日電
聯邦疾病防治中心(CDC)3日宣布，教師和托兒員工可在全國約9000家藥局預約接種疫苗。圖為密西西比州柯林斯市一小學。(美聯社 )
聯邦疾病防治中心(CDC)3日宣布，教師和托兒員工可在全國約9000家藥局預約接種疫苗。圖為密西西比州柯林斯市一小學。(美聯社 )

聯邦疾病防治中心(CDC)3日宣布，教師和托兒員工可在全國約9000家藥局預約接種疫苗，即使所住州尚未宣布他們符合接種資格；CVS藥局同日也在官網更新，K12教師與托兒員工現可在各州登記疫苗接種。

拜登總統2日宣布，要在3月底前讓每名教育工作者接種第一劑疫苗，以盡快重新開放校園；聯邦政府推動「聯邦零售藥局新冠疫苗接種計畫」，直接將新冠疫苗送到各地藥局。

來源：WMUR-TV YouTube頻道

截至3日上午，參與該計畫的CVS藥局已在其官網更新，宣布K12教師與托兒員工可在各州CVS登記接種疫苗；不過，聯邦官員警告，可能需要一些時間才能施打疫苗。

「逾30州已將教育工作者列為優先接種對象；而今天我利用聯邦政府的全權，指示各州照做。」拜登說：「我在各州、各領土和華府的挑戰如下，我們希望每位教育人員、學校職員、托兒員工都能在3月底前接種至少一劑疫苗。」

與此同時，白宮和CDC均表示，教師要安全重返校園，無須接種疫苗；這引發外界質疑，拜登此舉跟公衛比較無關，反而是為了復學的政治影響，因為復學不僅廣受民眾支持，接種疫苗也能符合部分教師工會的要求。

專家反彈 有色族群更難取得疫苗

新冠顧問委員會成員賽琳．高德爾(Céline Gounder)表示，她不支持優先為教師接種疫苗，因為學校實施其他防疫措施的話，也可以是安全的工作環境；而且這項政策會讓更容易染疫的有色族群難以取得疫苗，她稱這是「違反公平」原則的做法。

拜登宣布新措施後，高德爾2日晚間在推特表示：「那些在基礎建設工作的重要非裔只好作罷。」她也轉推網友留言：「教師比食物加工廠員工更具政治影響力。」

面對諸多批評，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，這項計畫不僅關乎為教師接種疫苗，也攸關往往由多元族裔擔任的司機、門警、托兒員工，而且復學也能幫助到有色族群。

CDC指出，如果各州和地方的疫苗接種所開放教師接種疫苗，那他們未必得到藥局接種；CDC也表示會根據疫苗計畫，挑選符合資格的族群施打疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至3日晚間，全球新冠肺炎確診1億1511萬7893例，死亡255萬8784人；美國確診2877萬9425例，死亡51萬9064人。

疫苗 藥局 拜登

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