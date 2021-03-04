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德州取消口罩令 護士崩潰喊可怕：州長滅了疫情曙光

記者胡玉立／綜合報導
德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，長期在德州醫院加護病房照顧染疫患者的護士布瑞特妮‧斯瑪特說，醫護人員本已看到隧道盡頭的曙光，但州長的宣布將那光給「滅了」。(截圖自CBS電視畫面)
德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，長期在德州醫院加護病房照顧染疫患者的護士布瑞特妮‧斯瑪特說，醫護人員本已看到隧道盡頭的曙光，但州長的宣布將那光給「滅了」。(截圖自CBS電視畫面)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)2日宣布「全面開放德州」，讓德州一線醫療人員情緒幾近崩潰；長期在德州醫院加護病房照顧染疫患者的護士布瑞特妮‧斯瑪特(Brittany Smart)表示，本來醫護人員已看到隧道盡頭的曙光，但州長的宣布將那光給「滅了」。

這位心臟與胸腔科護士2日在社群媒體Instagram貼文寫道：「我放棄了。我見過太多像柴火一樣堆積的屍體。你不了解或者你根本就不在乎。這不是政治。這些是他X的人命！而且他們快死了。」

「情況一直都很慘烈。」 斯瑪特在值班結束後接受媒體訪問說，眼看疫苗接種和新增病例持續數周下降，醫護人員已開始看到隧道盡頭的曙光，但州長卻在此時宣布解除全州口罩令和企業容量限制，「光被滅了」。

斯瑪特說，她不認為現在是解除口罩令的安全時機，州長這麼做「很可怕」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據顯示，過去一周全美平均每天新增病例逾6萬5000例；COVID追踪計畫顯示，全國仍有4萬6300多人因染疫住院；德州2日新增病例逾6600例，死亡人數新增270多人，全州醫院仍有5600多名染疫患者。

斯瑪特表示，「新冠肺炎患者都還在那裡，很多人仍在垂死邊緣，我們只是不再需要有冷藏卡車等在醫院外，只是沒人躺在走廊上、躺在擔架上，大家稍微可以喘口氣，但情況並沒有更好。我最擔心的是會有更多人死掉。 」

由於州長艾伯特才剛宣布全州百分之百解禁，地方政府、企業乃至當地居民都在面臨自我抉擇，全州500萬名學童大都仍維持戴口罩；由於公衛專家強調戴口罩仍是遏制病毒傳播最有效作法，下周情況會如何發展，還很難說。

休士頓警察局長阿瑟汶多(Art Acevedo)表示，該局警察仍將繼續戴口罩；他抨擊艾伯特廢除所有限制，擔心各地會發生更多衝突和侵犯行為。

部分商店宣布仍不允許未戴口罩的顧客入內，Target連鎖商店即是其一；德州最大連鎖超市H-E-B則改成鼓勵顧客使用口罩，但不再強制要求。

27歲的德州居民露西‧阿拉尼斯(Lucy Alanis)對去餐館用餐有些保留說，「我想我還是怕怕的。」

德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，放寬口罩禁令。圖為休士頓一餐館員工不戴口罩與...
德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，放寬口罩禁令。圖為休士頓一餐館員工不戴口罩與客人交談。(美聯社)

德州 警察 社群媒體

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