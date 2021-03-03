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「全國讀書日」 拜登避談蘇斯博士童書

記者胡玉立╱綜合報導
宣導全美讀者是歷任總統重要的教育工作之一。圖為歐巴馬總統與第一夫人米雪兒2015年與兒童一起朗讀「蘇斯博士」童書。(Getty Images)
宣導全美讀者是歷任總統重要的教育工作之一。圖為歐巴馬總統與第一夫人米雪兒2015年與兒童一起朗讀「蘇斯博士」童書。(Getty Images)

全國閱讀月2日以「全國讀書日」(Read Across America Day)揭開序幕。發起這項年度閱讀盛會的美國國家教育協會(NEA)在1998年選擇以3月2日為「全國讀書日」，正因那天是童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)的生日；過去諸多閱讀慶典活動也與蘇斯作品相關。但是，自2018年起，NEA卻與蘇斯博士的童書「分道揚鑣」，改為關注強調多元包容的童書著作。

今年的「全國讀書日」，因疫情之故，NEA計畫許多線上慶祝活動。拜登總統在這天發表聲明指出，「對許多國人而言，掃盲之路始於學校教室裡說故事時間。」拜登與前任總統川普和歐巴馬不同的是，他沒有提到蘇斯博士。

今年3月2日是蘇斯博士117歲冥誕。NEA發言人格蘭特(Steven Grant)曾表示：「我們在1997年與蘇斯合作，是為了啟動全國讀書日計畫。這是一種策略，讓孩子們看到蘇斯博士的童書『魔法靈貓』(The Cat in the Hat)，吸引他們的注意。」

自1998年至2017年的20年間，「全國讀書日」慶祝活動一直環繞著蘇斯博士的作品。但2018年NEA與蘇斯博士企業(Dr. Seuss Enterprises)的合作畫下句點。過去幾年來，新的注意力轉向兒童文學中的包容性，蘇斯作品夾帶的種族主義色彩，反而成為人們對抗的焦點。

自覺兒童圖書館(Conscious Kid's Library)和聖地牙哥加州大學研究人員在2019年研究蘇斯博士的50本童書和他數十年來創作出的2240個角色人物。結果發現，2240個角色中，只有45個有色人種，佔總數2％。而且，其中43個角色描寫屬於東方主義，另外兩個角色的基調是「反黑人」。

研究作者石塚(Katie Ishizuka)和史蒂芬斯(RamónStephens)還寫道，「值得注意的是，每個有色人種角色都是男性；這些男性都是卑下、奇怪或缺乏人性的角色，他們與白人角色的關係也是如此。最令人驚訝的是，在蘇斯所有童書作品中，完全沒有女性有色人種的存在。」

拜登 加州大學 美國

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