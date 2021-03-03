誰是「首席主播」？ABC兩大王牌爭龍頭鬧翻

史提法諾普魯斯(右)與謬爾(左)，ABC兩大主播爭龍頭。(Getty Images)

美國 廣播公司新聞網(ABC News)兩大王牌主播近期為了「首席主播」頭銜，上演爭奪戰，一度鬧到其中一名主播威脅出走投效「敵台」，最後勞駕大老闆專機前去調解。

有線電視新聞網(CNN)2日報導，史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)和謬爾(David Muir)兩位主播在年初公開鬧僵，史提法諾普魯斯一度要走人，並且跳槽到競爭對手台去，母公司迪士尼 董事會執行主席艾格(Bob Iger)特地飛到紐約 調解。

在艾格分別給出優裕條件下，兩人紛爭平息。60歲的史提法諾普魯斯優渥的合約獲得延期，47歲的謬爾則獲得長期合約。

消息來源告訴CNN，「兩大牌都答應留下，共同為公司的未來奮鬥。」

故事不像表面那麼平順，這起紛爭凸顯了直播時代，電視公司留才不是那麼容易。

根據CNN探聽出來的消息，兩人衝突的源頭是「首席主播」這個頭銜。領銜主播七、八年的史提法諾普魯斯，報導突發新聞與特別專題的職責，原來只負責「今夜全球新聞」的謬爾，卻也要來分一杯羹。

原本週日共同主持「早安美國」GMA節目、週日也共同主持「本周」的史提法諾普魯斯，經調解後，將替迪士尼的平台如Hulu和國家地理雜誌製作新聞節目。從此，ABC不再有「首席主播。」

史提法諾普魯斯願意「放下」首席主播頭銜，換取新增替迪士尼其他公司做節目，因為演員、諧星出身的太太艾莉文特沃斯也可參與，而且所做節目放在迪士尼的直播平台上。

ABC「首席主播」頭銜始於2014年，該台旗艦新聞節目「世界新聞」晚間節目主播黛安‧索耶(Diane Sawyer)即將退休，主持GMA的史提法諾普魯斯想接任，但早上的節目收視率高，也是ABC收入一大來源，上頭不願放人，而升任謬爾接手晚間新聞。

索耶另外主持的特別報導節目，則由史提法諾普魯斯接手，因為和前總統柯林頓密切合作過的史提法諾普魯斯經驗老到，政治知識更豐富，ABC首席主播的頭銜自然落到他頭上。

他和謬爾之間爭風吃醋的消息，在ABC內部早就不是新鮮事，電視新聞業裡面，這也常見。ABC的好處是，凡是人才，它都珍惜。但是，大家都知道，兩人的瑜亮情節，遲早會引爆戰火。