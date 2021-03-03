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假民主黨參議員布克大談美沙關係 BBC上當道歉

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克，遭人冒充。(美聯社)
民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克，遭人冒充。(美聯社)

英國廣播公司(BBC)「新聞時刻」(Newshour)廣播節目主持人上周五連線訪問了民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)，布克受訪時暢談美國與沙烏地阿拉伯雙邊關係。不過，到了本周一，英國廣播公司則證實，新聞部上當受騙，採訪對象並非布克，而是有人冒充。

英國廣播公司對布克發表道歉聲明，並表示正在調查究竟哪個環節發生錯誤。布克對於這起事件並未發表評論。

「冒牌布克」受訪的「新聞時刻」片段已於2月26日晚間英國廣播公司全球頻道「世界新聞」(World Service)播出。

這段訪問進行的時間，剛好是拜登總統下令美軍空襲敘利亞境內伊朗支持民兵組織的隔天。

針對這起尷尬事件，英國廣播公司2日在聲明中說，「新聞時刻」周五的廣播節目中，一名自稱布克參議員的男子接受了訪問，「顯然是蓄意惡整」。

聲明寫道：「我們對參議員布克道歉，也正調查疏漏原因，以確保日後不再發生。」聲明中表示，這段訪問只有在26日當天的「新聞時刻」時段播出，並沒有在其他節目播出。

不過，住在紐約的推特用戶艾森(Amy Eason)26日在推特發文寫道，聽到這段出現「冒牌布克」受訪的節目在紐約地方電台WNYC同步播出。推文中寫道：「正在收聽WNYC播出的英國廣播公司『新聞時刻』，想搞懂他們怎麼能跟聲稱是參議員布克的人做出整段訪問卻渾然不知，我很確定那絕對不是參議員布克。」

另一名推特用戶克洛爾(Connie Kroll)26日也發文寫道，接受英國廣播公司節目訪問的人，聲音聽起來根本不像布克。

英國廣播公司並未說明如何發現受訪者並非布克，「新聞時刻」節目的這段訪問片段並沒有網路版。

民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克，遭人冒充。(路透)
民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克，遭人冒充。(路透)

英國 參議員 推特

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