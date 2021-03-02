400萬嬌生疫苗上路 2天內開打

CDC批准的新上市嬌生疫苗。(美聯社)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)1日表示，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種只須施打一劑的嬌生新冠疫苗 ；儘管嬌生疫苗的特性有利難以抵達接種地點的特定群體，但拜登政府表示，不會因此讓特定族群或地區優先使用嬌生疫苗。

另據英國 Novavax執行長爾克(Stanley Erck)表示，美方聯邦食品暨藥物管理局(FDA)若能參考英國數據，評估通過Novavax疫苗緊急使用授權的可能，該疫苗最快5月可開始接種。

聯邦政府準備配送甫獲FDA緊急使用授權的嬌生疫苗，此疫苗只需接種一劑，且不用存放在極低溫的特製冰箱環境保存，有利資源不足社區或流動群體。

對於各州政府可能針對特定地區或族群配送嬌生疫苗，白宮發言人齊安茲(Jeff Zients)表示，「我們分配嬌生疫苗的方式，與輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗的策略相同，各州部落或領地都是按比例分配的，我們致力以公平、公正的方式分配三款疫苗。」

嬌生執行長高爾斯基(Alex Gorsky)1日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「今日」(Today)專訪時說：「就在我們談話的現在，有400萬劑疫苗(已裝箱送上卡車)正在出貨。未來24小時至48小時內，民眾就會開始施打這些疫苗。」他表示，1億劑嬌生疫苗將在6月前完成配送，累計疫苗配送量到年底估計將達10億劑。

高爾斯基說，嬌生疫苗配送到全美後，緊接著將展開孕婦，以及12歲以下兒童施打疫苗是否安全的臨床實驗。

已經獲得FDA緊急使用核准的輝瑞及德國藥廠BioNTech共同研發疫苗，以及另一款莫德納疫苗都需施打兩劑，接種間隔為兩周。

根據研究統計，嬌生疫苗對於保護人體抵抗新冠病毒66%有效，對於避免染疫之後病情嚴重惡化具有85%效力，預防染疫之後住院或死亡的效果更達100%。

另一方面，英國Novavax執行長爾克(Stanley Erck)表示，Novavax新冠疫苗可能在「未來幾周」完成英國的最後階段試驗。

如果美國FDA根據英國的數據評估緊急使用授權的可能性，最快可能在5月時就能讓民眾接種疫苗，但若FDA堅持要以美國的試驗資料評估，則可能需要額外兩個月才能完成，意即可能得等到夏季中期才能讓大眾打Novavax疫苗。