不妙！ 變種病毒案例大增 恐將爆發新疫情

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇1日表示，變種病毒感染增加五倍，讓人擔心新一波大爆發。(路透)

全美新冠變種病毒 病例，近期大幅增加；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，變種病毒可能在4月成為普遍感染源，恐讓當局加速疫苗 接種以延緩變種病毒擴散的努力前功盡棄；全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)表示，每日確診停在7萬例而不減緩令人憂心，超級病毒傳播可能造成另一波疫情 爆發。

病例集中佛州、密西根、德州三州

據統計，2月28日通報破紀錄的306宗新冠變種病毒病例，目前大多集中在三州，包括佛州新增104例、密西根州新增85例和德州新增41例。

目前在美國出現病例的病毒，多為率先在英國發現的「B.1.1.7」變種病毒，此病毒可能在4月成為主要傳染源。

新冠確診曲線1月攀上高峰後，2月整體趨緩，但有跡象顯示疫情可能再度攀升；多州2月28日在疫情趨緩數周甚至一個月以來，通報確診數再度增加。

佛奇28日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，既有疫苗仍可對變種病毒發揮高度效能。

CDC呼籲：持續避疫 踴躍接種疫苗

對於變種毒株普遍而造成病例增加的情況，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)呼籲：「評估變種病毒目前擴散的程度，我們可能功虧一簣。」

她說，過去幾周確診數持續下降，上周同比前幾周增加2%，「七天病歿人數也增加了2%，來到每天近2000人」。

瓦倫斯基呼籲已放寬防疫措施的州持續避疫，並鼓勵民眾踴躍接種疫苗，「疫苗將是帶領我們脫離疫情的方法，未達此目標，我們必須讓更多人接種。」

CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

佛奇接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時則說：「我們已經看過不純熟之際解除防疫措施的後果，我們會戰勝病毒，但還沒有成功。」

美國新冠確診病例2月26日新增7萬5194例，相較每周平均則為約6萬9000例。

「我們理解民眾的需求及渴望，因為疫情稍微好轉就想回歸正常。」佛奇說：「但我們必須把基準線壓得更低，尤其是在變種病毒於加州及紐約擴散之際，我們必須更加留意。」