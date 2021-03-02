嬌生突破傳統技術 以病毒載體研發疫苗

專家指嬌生疫苗的效力一樣有效。(路透)

新冠肺炎疫情 對人類生活雖然造成巨大的衝擊，卻也突破傳統技術、催生更新的疫苗 研發科技，為疫苗開啟基因工程的新時代，美國最新核准的嬌生 新冠疫苗，就是其中一例。

華爾街日報(WSJ)報導，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急使用授權後，成為全美第一支以「病毒載體」(viral vector)技術研發的疫苗；且試驗的後期數據顯示，該疫苗能有效預防染疫後成為重症的機率。

「這是一項重大突破。」范德堡大學(Vanderbilt University)疫苗研發計畫主任克里奇(C. Buddy Creech)說：「未來研發疫苗的技術將根本地改變，我認為這次疫情確實造就疫苗技術的黃金年代。」

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗所使用的是「信使疫苗」(mRNA)技術，過去也曾費時多年在研究如何透過脂肪粒子搭載合成基因後進入人體細胞；但嬌生研究員成功找對使用搭載基因序的病毒，才正式研發病毒載體疫苗。

事實上，中國和俄羅斯都曾以病毒載體技術研發新冠疫苗，甚至在其他國家獲得使用授權；由牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)共同研發的疫苗，也使用同樣技術。

過去的傳統疫苗，例如小兒麻痺症的疫苗技術，主要由事先在人體內注入較弱或無法激化的病毒原體，藉以誘使人體免疫系統認知病毒並產生抗體。

然而，與其使用整個病毒，嬌生疫苗利用病毒載體搭載新冠病毒的棘蛋白(Spike protein)進入人體，這是因為抗體對病毒的主要認知來源正是棘蛋白；而科學家將棘蛋白分化獨立出來，同時也使病毒基因弱化，進而對人體的傷害更小。

協助研發阿斯特捷利康疫苗的國家過敏和傳染病研究院(NIAID)病毒生態部門主管孟斯特(Vincent Munster)說：「這些技術最迷人之處，是它們都使用自然的系統，這是跟隨數百萬年的演化而進步的，最終才讓你的身體得到你想要的東西。」

此外，病毒載體疫苗的設計可以讓疫苗生產的速度加快，科學家認為這項技術不只在對抗新冠肺炎上是重大突破，還能協助對抗其他傳染病，如茲卡病毒(Zika)和流感。