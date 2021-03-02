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疫苗分配不均！ 抱怨大小眼 城鄉鬧對立

編譯林梅婕／綜合1日電
最近全美新冠疫苗在大城與郷村之間，分配不均的現象層出不窮。圖為住在田納西州大城那許維爾市的小學教師珍妮佛．賽蒙在25日特別請假和另一位老師，開四小時車到附近鄉下的凡布能郡才打到疫苗。(美聯社)
最近全美新冠疫苗在大城與郷村之間，分配不均的現象層出不窮。圖為住在田納西州大城那許維爾市的小學教師珍妮佛．賽蒙在25日特別請假和另一位老師，開四小時車到附近鄉下的凡布能郡才打到疫苗。(美聯社)

最近疫苗資源分配不均的現象層出不窮，從較偏鄉的地區如俄勒岡州、田納西州、以及紐約上州一帶都有議員開始抱怨，導致城鄉之間產生對立，兩黨分化的問題也更加嚴重；例如偏鄉地區的共和黨議員不滿民主黨擔任州長「大小眼」，同時卻有市區民眾得開好車好幾個小時，到郊外接種疫苗。

上星期俄勒岡州共和黨議員因疫苗分配問題無法與該州民主黨籍州長達成共識，也為偏鄉地區疫苗資源不足的問題種下隱憂；在紐約上州的偏鄉地區，公衛官員們抱怨著同樣的問題；北卡羅來納州的偏鄉議員則主動表示，他們疫苗過多，將送往都會區的大型疫苗接種中心。

另一方面，田納西、密蘇里和阿拉巴馬州卻是相反的狀況：由於都市地區醫護人員眾多，進而耽誤到當地年長者接種疫苗，迫使他們用盡各種方法前往鄉鎮地區接種。

今年74歲、居住在田州納許維爾市(Nashville)的麗塔‧斐尼特斯(Rita Fentress)就是一例。

她因當地醫護人員眾多，加上目前仍不符合接種疫苗的資格，當她聽說60哩外的鄉下地區已經開始下修接種人口的年齡時，斐尼特斯便立刻預約：「剛開始我有點罪惡感，我以為我搶了別人的疫苗，但我打完後現場卻還有五個空缺。」

儘管聯邦政府為疫苗接種提供一些指導，但為確保分配公平、並讓風險較高的族群可優先接種，這些分配工作的主導仍是由地方政府負責；以田納西州為例，地方政府依照各郡人口分配疫苗，而非符合接種資格的人口。

俄勒岡州也因為分配不均的問題，導致某些偏鄉地區必須先暫停疫苗配送，先讓其他城市如波特蘭的醫護人員優先接種；但這項決定卻讓俄州州長遭共和黨議員大力抨擊，認為州長只是一昧討好當初支持他的選民。

約翰霍普金斯大學(JHU)衛生安全中心傳染病專家阿達利亞(Amesh Adalja)形容：「疫苗分配系統有很大的缺陷。若依照理想的狀況，配額應該符合人口需求才是。」

疫苗 紐約上州 共和黨

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