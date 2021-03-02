次等疫苗？ 樣本不一樣 嬌生被誤解了

工作人員1日上午在肯他基州施佛德維爾市的麥克森工廠內，為第一批嬌生疫苗出貨，寫上標誌。嬌生疫苗立即提供全美使用。(美聯社)

嬌生 (Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗 只須施打一劑，冷藏保存方式較需冷凍的其他兩款疫苗相對簡便；衛生主管機關基於務實考量，決定將嬌生疫苗先行送往偏遠地區使用，「次等疫苗」謠言因此傳出，引發種族及地理條件差異導致資源不均的疑慮。

華盛頓郵報報導，嬌生疫苗蒙上「次等產品」陰影的議題，日前就出現在拜登政府主管全國疫情 協調官員與各州州長的電話會議中；三名知情人士透露，曾任保險公司主管的共和黨籍麻州州長貝克(Charlie Baker)在會中強調，衛生機關首長需要對社會大眾溝通，清楚說明只須施打一劑的疫苗優點。

臨床實驗結果顯示，嬌生疫苗對於避免染疫後住院或死亡的保護完全有效，在南非也有助於保護傳染力較強的變種病毒；如果將輕微症狀列入計算，嬌生疫苗保護效果為66%，而莫德納(Moderna)疫苗、輝瑞藥廠(Pfizer)與德國廠商BioNTech共同研發疫苗，保護效果則都在90%以上。

華郵分析，這些疫苗展開臨床實驗的時間點，處於疫情的不同階段，地點則分布於不同國家，當地傳染率各不相同，彼此之間的保護效果難以一一比較。

貝克在會中指出，疫苗之間的明顯差別，讓州府面對外界詢問時顯得尷尬，對民眾推廣嬌生疫苗的地方首長，則遇到民眾發問：「為什麼不拿好東西給我們用？」

報導指出，不少其他州長以及各州、城市衛生主管官員，也都與貝克存有相同擔憂。

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)日前受訪時便說：「嬌生疫苗對我們來說，將會帶來某些挑戰。」

北達科他州是全美新冠疫苗接種率增加最快的幾州，但共和黨籍州長柏根(Doug Burgum)指出，嬌生疫苗不但加深民眾對於打疫苗的猶豫，也有潛在的品牌猶豫。

專家指嬌生疫苗的效力一樣有效。(美聯社)

柏根舉例說，德國就出現同樣問題，某些民眾不願施打藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)研發的疫苗，只想接種輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗，因為兩者之間的病毒保護效果差異頗大。

報導指出，美國現在面臨的疫苗配送挑戰特別棘手，牽涉到受到疫情打擊後變得更加嚴重的種族及經濟資源不均，倘若被認為保護效果較差的疫苗被送到以少數族裔占絕大多數的社區，恐將侵蝕民眾對疫苗的信心。