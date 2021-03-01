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拜登：美國回來了 華郵：川普主義恐捲土來

編譯郭宣含╱綜合28日電

拜登總統近日積極重申美國在全球領導地位，不斷說服盟友「美國回來了」，不過華盛頓郵報(WP)指出世界秩序難重回到拜登擔任副總統時期的面貌，因為盟友明白，若前總統川普或類似的人選參選2024年總統，川普主義也可能捲土重來。

有鑑於美國深陷政治分歧，而且四年後政壇可能再次翻轉，美國的敵友均對美國新承諾的價值抱以懷疑；盟友開始在美國和中國兩邊押寶，開始思考歐洲維安，一邊與中國有更廣泛貿易。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，由於國內分裂和川普的支持勢力仍在，外國領袖現在一定會好奇美國是否可信賴；蘇利文受訪時說，拜登與外國領袖會晤時直接表明，提醒美國兩黨過去曾一致支持北大西洋公約組織(NATO)等組織。

蘇利文指出：「拜登舉出強而有力的例子，解釋承諾不受限於個別政黨或總統，過去四年脫離常軌，這並非新常態。」

蘇利文總結拜登的訊息為一句話，「國內事務對於我國在國際的信譽很重要。」

拜登政府挑戰很明顯，拜登讓美國重新加入許多國際條約與組織，但下個總統可能隨時反悔，扭轉一切決定；拜登則努力說服盟友此事不會發生。

拜登2月表示：「美國將致力於重新與歐洲互動與諮詢，贏回我國備獲信任的領導地位。」

川普的孤獨主義與對盟友抨擊傷害美國與盟友關係，拜登近期會晤多國領袖，使盟友鬆了一口氣。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)23日與拜登視訊進行雙邊會談時，他感謝拜登當局，並表示美國官員協助草擬會議聲明，而且增列氣候變遷內容。

英國首相強生(Boris Johnson)則表示：「我認為歐洲逐漸意識到，有必要網羅我們的美國朋友」，重新恢復雙邊團結；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總理梅克爾(Angela Merkel)則樂見拜登承諾與歐洲合作。

不過國會1月6日暴動，恐使原本盼望拜登可恢復美國常軌的外國領袖動搖；對此蘇利文回應：「總統的答案是『我們絕對有能力讓美國團結，但我們還要努力。』」

雖然部分外交政策相當迫切，例如重新簽訂伊朗核協議，不過外交官表示，盟友願意給拜登一些空間來處理。

拜登 美國 蘇利文

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