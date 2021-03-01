參議員卡西迪：若把川普偶像化 共和黨會再輸

路州聯邦參議員卡西迪表示不支持川普成為2024年的共和黨總統候選人。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy，路州)2月28日表示，鑒於前總統川普 在位期間，共和黨參眾兩院席次敗退，他認為川普不會取得2024年共和黨總統候選人提名 ，若共和黨把川普偶像化，那麼還會再輸；另位共和黨參議員史考特(Rick Scott，佛州)強調，共和黨是選民的黨，不是川普的禁臠，而且拜登2020年當選總統絕對公平。

「國會山莊報」(The Hill)28日報導，卡西迪上有線電視新聞(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目，數次碰到提問，若川普獲共和黨提名，再戰2024總統大位，他會不會支持川普；卡西迪表示，那種狀況純屬理論，他不認為川普能再獲共和黨提名。

「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)本周末年會上，一堆演講人爭著力挺川普，似乎展現川普在共和黨仍有無比實力；卡西迪駁斥說，CPAC無法代表整個共和黨，「假如我們把某人偶像化，我們就會輸；由上次選舉就看得清楚了。」

卡西迪表示，川普當總統僅4年間，共和黨輸掉參、眾兩院及白宮，是前總統胡佛(Herbert Hoover)以來僅見；出來選就是要贏，共和黨要的總統候選人不僅要本人就能勝選，還要能拉抬同黨其他候選人。

卡西迪強調，共和黨若是訴諸人民重視的事，2022年期中選及2024年大選就可能獲勝；以川普一人為尊，當成全黨焦點，就不可能贏。

卡西迪不僅投票支持第二次彈劾川普，還在參院投贊成票，認為川普教唆暴民圍攻國會山莊有罪，而震驚共和黨。

共和黨內對川普的角色，意見依然分裂，少數偏建制派高層升高聲浪，批評川普；共和黨參院全國委員會(NRSC)主席史考特28日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)就表示，共和黨是選民的黨，不是川普的；他會毫不遲疑宣布，贏得2020年總統選舉的是拜登。

但即便認為川普該為國會山莊暴亂事件負「道德及實際責任」的參院少數黨領袖麥康諾都表示，假如川普獲得下屆共和黨總統提名，那他會支持川普；參議員羅穆尼也表示，他認為川普有意2024年再角逐白宮，可輕易取得共和黨提名。