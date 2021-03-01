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CPAC：過半支持川普再選總統 佛州州長是第二人選

編譯林育正╱綜合28日電
共和黨的明日之星，佛州州長德桑提斯27日在CPAC年會上演講。(美聯社)
共和黨的明日之星，佛州州長德桑提斯27日在CPAC年會上演講。(美聯社)

保守派政治行動會議(Conservative Political Action Conference, CPAC)在28日於佛羅里達州奧蘭多進入最後一天年會，前總統川普在非正式民意調查，力壓其他共和黨人士，參選2024年總統大選的支持度來到55%。

在非正式民意調查中，川普與其他20位保守派政治人物競爭，結果顯示他仍在共和黨擁有一定影響力。此外21%支持佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)參選，另有4%偏好南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)。

針對川普未來動向，有70%的投票者樂意看見川普再戰2024年總統大選，15%表示不樂意，17%表態不確定。川普卸任後仍握有強大影響力，95%投票者認為應延續川普的政策，僅有3%希望共和黨改變路線，2%表示不確定。

目前佛州州長德桑提斯無疑是川普後第二號人物，被問道若川普未參選，誰會是最佳的第二人選，德桑提斯以43%獲得壓倒性優勢。而諾姆則落後德桑提斯11個百分點，小唐納(Donald Trump Jr.)獲得8%選票，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)則以7%打平。

宣布結果的民調人員麥克洛林(Jim McLaughlin)說道：「再一次我們看見草跟選民和保守派與共和黨的選民基礎，大家支持的不是川普，就是與川普友好的候選人。」

本次調查也顯示，有97%認同川普的執政表現，其中包括87%為「極度認同」。在CPAC的最後一天，麥克洛林宣布結果後，川普壓軸登場發表演說。這也是他卸任後首次在大型活動公開露面，依舊展現領導共和黨的野心；共和黨人士也亟欲藉由CPAC展現團結。

華盛頓時報與CPAC 28日進行的民調也顯示川普的霸主地位；被問到是否希望他再度參選，多達68%民眾回答「是」。就算不是由川普主政，保守派人士也認為，川普的施政方向，必須是共和黨的推動力。

民調中認為共和黨應延續川普政見議題的比例，甚至來到95%；而選舉正義則被認為是最重要的議題，高達62%。

麥克洛林說：「川普是保守派行動中，有史以來最受歡迎的人物。」

保守派政治團體CPAC力挺前總統川普，但成員僅有55%支持川普2024捲土重來選...
保守派政治團體CPAC力挺前總統川普，但成員僅有55%支持川普2024捲土重來選總統。(Getty Images)

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