支持彈劾川普被圍剿 共和黨這兩個國會議員勇於做自己

聯邦參議員賽瑟。(美聯社)

共和黨 聯邦參、眾兩院有議員支持彈劾 前總統川普 ，目前面臨基層反彈，出身的州方黨部也揚言懲罰或申誡，例如內布拉斯加的聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)、伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)便是，但兩人均表示只要關心選民就好，金辛格更認為自己該拯救共和黨，免受川普淫威荼毒。

政治網站「Politico」報導，不少因批評川普的共和黨聯邦國會議員面臨基層反彈，要求他們忠於川普，而深感苦惱，但賽瑟表示，有些人蓄意懲罰他，他根本懶得花力氣勸阻他們。

賽瑟指出，自己關心的人很多，但不在乎內布拉斯加共和黨部的申誡，有很多好人活躍於黨內，但他不認為他們足以代表內州一般大眾，或者可以說，內州比他個人更挺川普，可他在當地得票遠比川普來得多。

結果內州共和黨部2月27日下午沒正式申誡賽瑟，只投票表示對這位參議員很失望，有13件事該向他表示不滿，比如他「未能認真行動」而廢止或取代掉「歐記健保」(Obamacare)，還支持彈劾川普。

但賽瑟剛連任成功，毫無政治壓力，他贊成以教唆叛亂而彈劾川普，參院共和黨團內部也沒面臨壓力；Politico認為，想擺脫川普陰影還保持保守派共和黨色彩，最成功的典範便是賽瑟。

此外最無畏於「反川」後果的便是金辛格；他堪稱徹底解放，不理睬黨高層，不怕黨內初選被擊敗，敢於說出自己心聲；眾院有10名共和黨議員票決支持彈劾川普，金辛格列屬其中。

金辛格向「大西洋月刊」(The Atlantic)表示，自己可沒憲法義務要捍衛一個渾球(指川普)；川普打算摧毀民主，登峰造極之作便是1月6日教唆暴民闖入國會山莊，自己就有憲法義務來捍衛民主。

國會山莊暴亂事件之後，有些共和黨人也說過類似的話，比如1月13日眾院少數黨領袖麥卡錫便說，川普對暴民攻打國會應負責任，但到了1月底，麥卡錫卻前往川普的海湖莊園，請求前總統寬恕。

金辛格表示，自己對此感到噁心，有人這麼短期間就由譴責川普變成向川普求饒，教人失望，保住黨團領袖真那麼重要嗎？他真是費解。