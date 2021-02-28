川普用語統統抹掉…白宮推動「修辭運動」

白宮發言人莎奇表示，「總統清楚告訴我們每個人：避免前任政府使用的分裂仇恨用語。」(路透)

拜登 總統正努力重塑「政府品牌」，打從行政命令的起草、新聞稿的潤飾乃至聯邦格局形式的呈現，都在進行「修辭改革」。拜登政府設法全方位調整執政現實，其中包括抹掉川普 政府用語，把被丟棄放逐的文明字眼找回來。

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)表示，「總統清楚告訴我們每個人：措詞、語氣和禮節都很重要。國家要團結、要重新站在世界舞台，就要以行動翻開新頁，同時避免前任政府使用的分裂仇恨用語。」

在國土安全部，「非法外國人」(illegal alien)一詞被換成「非公民」(noncitizen)。內政部現在提及所有組成時，都要記得涵括「部落」人民。以前川普詞典中最不受歡迎的「氣候變化」，也再次出現在政府網站和文件；環保局官員甚至開始在推特上使用#climatecrisis標籤。

土地管理局官網首頁是一條蜿蜒河流風景圖。川普政府執政時，那個位置是張大大的煤牆照片。整個聯邦政府L.G.B.T.Q字眼隨處可見。造訪白宮網站的人在填寫聯繫資料時會被問到，是否要提供自己的代詞：他，她或他們。

拜登政府努力重塑政府品牌，希望扭轉川普執政四年大量呈現的反移民、反科學和反同政策語言和圖像，改用更包容更符合拜登感性特質的文字和圖片。

加州大學洛杉磯分校人類學教授、「川普時代的語言：醜聞與突發事件」一書作者門多薩-登頓(Norma Mendoza-Denton)指出，「拜登正努力恢復歐巴馬政府執政期間的美國願景，此願景更多元、更致力於容忍，包容各種性別傾向和性別表現。」

門多薩-登頓的書中寫道，川普在他動盪紛擾的任期內「力圖藉語言來改變現實」，他改變了人們對總統語言最深切的期望，不僅涉及說話風格，「言語與現實之間的關係也被改變了」。

紐約時報分析指出，新政府到華府後，政府機關用語言轉變並非罕見。這些用語的修訂不僅具象徵意義，也有助引入新政策。允許使用「氣候變化」一詞為政府科學家開了綠燈，禁止使用「非法外國人」可能會改變移民與邊境人員之間的實際生活。但很少有前後任政府像拜登和川普這樣呈現如此鮮明的對比；政府各個角落都在進行修辭改革。

前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)曾在川普執政初期推動類似的用語改革。他說，拜登政府官員使用所謂「政治正確」語言，反映出為公眾制定重要議題的重要性。

米勒表示，除了網站內容更改外，拜登的行政命令充滿了川普永遠不會說出口的單詞和短語，包括「平等」、「環境正義」、「成為公民之路」和「無證移民」等等。

米勒指出，「語彙的抗爭其實是核心抗爭。『平等』是在強調美國這個國家相信人人享有這種基本尊嚴。但另外有人會說，『你稱為平等的事，我卻認為是歧視』。」