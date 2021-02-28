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眾院沒拿到一張共和黨支持票 紓困案凸顯拜登「團結困境」

編譯盧炯燊╱綜合27日電
拜登一直聲稱紓困方案獲兩黨支持，但在眾院卻沒拿到一張共和黨支持票。(路透)
拜登一直聲稱紓困方案獲兩黨支持，但在眾院卻沒拿到一張共和黨支持票。(路透)

拜登總統在推銷他高達1.9兆元的紓困方案時，一直聲稱獲兩黨支持，是屬於跨黨派的法案，然而殘酷的現實是，即使國會眾院27日以219對212票通過法案，但支持票全都是來自民主黨，沒有一張是共和黨的，顯然和拜登陣營聲稱的不同。

最近數星期，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)所發出的信息，都是證明拜登的一攬子紓困方案是跨黨派，這不是說有任何一個共和黨人已簽署表示支持，而是說民意是如此；柯連恩面對批評時，一再引用民調結果；按他的說法，民調顯示紓困方案獲得大多數共和黨人支持，連華府以外的一些共和黨籍市長及官員都表示支持。

直到本周初，白宮的數位策略主管佛萊赫提(Rob Flaherty)還在引用民調公司Morning Consult的調查結果，指公眾的支持率為76%，包括60%自認共和黨人。

現在法案除了在眾院未獲共和黨人支持外，預計在參院也沒法得到共和黨支持，凸顯兩黨的分歧程度，並非如拜登口中那樣國家團結一致。

拜登在最近在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，被問及如何治癒撕裂的國家時，他同樣引用民調說，共和黨選民對他的紓困計畫給予大力支持，表明國家「並沒有像我們想像的那樣分裂」。

可惜，拜登及其團隊多番引用民調結果，仍不能改善共和黨人不予支持的事實，甚至丕優研究中心(Pew Research Center)最近的民調指出，有大量的共和黨選民仍然認為拜登是在大選中落敗。

拜登在就職演說中八次使用「團結」一詞，但眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)批評，從此次通過紓困方案過程，民主黨正在實行一黨統治。

前參院共和黨官員、現在兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)任職的霍格蘭(Bill Hoagland)認為，華府歷來的兩黨合作定義，是指在國會贏得對方投票支持，而非從民調中得到支持的說法。

但前民主黨籍參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)的助理詹特森認為，如要讓參院少數黨領袖麥康諾等人支持才算兩黨合作的話，那將永遠不可能，因此根據民意及輿論來下定義才是正確的。

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