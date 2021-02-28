透過紓困案取得經費 拜登將動手大修歐記健保

拜登政府將採取各項措施，擴大歐記健保的納保資格。圖為在佛州邁阿密市的健保公司辦理歐記健保。(Getty Images)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)2010年完成立法後，這十年來，民主黨幾乎所有支持或修訂該法的努力，都被共和黨人齊力阻止；如今，拜登政府和民主黨國會將展開ACA首度大修並擴大保險 範圍，計畫重訂法規，透過疫情紓困 方案取得數百億經費，讓「歐記健保2.0版」更簡化、更慷慨，更接近原始構想。

新澤西州民主黨聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone)十多年協助起草「歐記健保」，目前領導眾院能源和商業委員會，他表示， 「這是ACA立法以來最大一次擴展，我們本來以為可以定期這麼做，不必等這麼久。」

ACA目前的保險範圍已擴大到2000多萬國人，未保險率從2010年的17.8％降到2019年的10.9％；主要是藉由擴大聯邦醫療補助計畫(Medicaid)涵蓋低收入人群，並提供較高收入者私人保險補貼，實現擴大目標。但有些家庭仍覺得保險費用太高、自付額太高，特別是因為收入高而無法獲得補助的人。

眾院27日稍早通過的紓困法案包含了一系列規定條款，讓私人保險計畫至少在短期內更容易負擔。

這項立法大部分是根據去年眾院通過的法案制定，讓新近合乎財務協助資格的中高收入者，可購買歐記健保市場私人保險計畫；低收入保戶已獲補貼也將增加。據國會預算辦公室數據，這些改變將持續兩年，增加承保130萬人，耗資大約340億元。

特定國人在取得最新補助之後，會有非常大的保費變化；國會預算辦公室估計，64歲年薪5萬8000元人士每月保費將從現行1075元降至補助後的412元。

近年來，全美有多個州加入歐記健保擴張計畫，但部分共和黨州長堅拒加入，以致全美12個州有200萬人沒有保險。拜登政府希望透過紓困方案讓各州加入來彌補漏洞。

共和黨批評者認為，民主黨人想通過臨時紓困方案來包裝其長期以來一直追求的永久性政策。

共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)2017年曾協助撰寫著名的廢除歐記健保法案，他表示，「這顯然不是疫情紓困。」卡西迪擔心短期增加歐記健保支出，以後會很難回頭。

白宮和衛生福利部已開始宣傳歐記健保選項並讓民眾更易取得。拜登政府15日推出特別加入期，讓未保險民眾可立即加入保險。官方也開始降低川普時代對Medicaid設下的工作要求。