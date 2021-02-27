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空襲敘利亞 拜登「報復」親伊朗民兵：別恣意妄為

記者顏伶如／綜合報導
與伊拉克接壤的敘利亞軍事設施，26日遭美軍空襲，九座設施被摧毀，兩處遭破壞。(歐新社)
與伊拉克接壤的敘利亞軍事設施，26日遭美軍空襲，九座設施被摧毀，兩處遭破壞。(歐新社)

美軍25日針對敘利亞境內受到伊朗支持的武裝團體設施發動空襲，國防部首席發言人柯比(John Kirby)26日指出，兩架美國空軍F-15E戰鬥機共計發射七枚飛彈，完全摧毀了九座設施，另有兩處設施則遭到嚴重破壞，基本上已不堪使用。

美戰鬥機射7導彈 毀敘9設施

在這項拜登總統上台後首次發動的軍事行動裡，一名民兵組織戰士死亡，另有多人受傷；敘利亞外交部26日譴責美軍針對敘利亞東部邊境地區的民兵組織發動空襲；路透報導，敘利亞聲明中形容美國做出「懦弱的行動」，並呼籲拜登應該遵循國際法則，而不是「叢林法則」(law of the jungle)。

拜登26日赴德州巡視暴風雪災後情形，面對媒體詢問希望透過空襲對伊朗傳遞何種訊息時回答：「你們(指伊朗)不能恣意妄為，要小心點。」

衛星拍攝的影像顯示，敘利亞臨近伊拉克的一處軍事設施，在美軍空襲後遭摧毀。(路透)
衛星拍攝的影像顯示，敘利亞臨近伊拉克的一處軍事設施，在美軍空襲後遭摧毀。(路透)

一處臨近伊拉克的敘利亞軍事設施，在遭美軍空襲前的衛星圖片，攝於2月3日。(路透)
一處臨近伊拉克的敘利亞軍事設施，在遭美軍空襲前的衛星圖片，攝於2月3日。(路透)

柯比說，這些設施位於敘利亞與伊拉克交界地帶的出入境檢查哨，控制這些設施的武裝團體，就是近來對駐伊拉克美軍發動攻擊的民兵組織。

他表示，這些設施位於敘利亞境內的布卡瑪(Boukamal)附近，靠近幼發拉底河(Euphrates River)。

美國國防部官員指出，美軍及關係人物今年2月15日在伊拉克北部遭遇火箭攻擊，導致一名平民包商喪生，一名美軍及多名盟軍受傷，25日的美軍空襲行動是美國的報復手段。

柯比表示，這些設施的所在地，向來是親伊朗派民兵組織的活躍地點，美方掌握了空襲行動在這些設施造成傷亡的初步資料，但細節目前不便公布。

柯比說，這些設施是恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)過去掌控時，所使用的碉堡。

釀1死數傷 敘批美「懦弱」行動

路透報導，與伊朗關係密切的一名伊拉克國防官員指出，這次美軍空襲造成一名民兵組織戰士死亡、四人受傷；美國官員則指出，空襲規模非常有限，目的在於展現拜登政府堅決行動的態度，但同一時間也避免讓區域情勢引發大規模升溫。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德(Saeed Khatibzadeh)也譴責美國空襲說，美國的行動是「非法侵略」，違反人權及國際法。

身為敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)堅實盟友的俄羅斯，則在聲明中批評美國的空襲行動，並呼籲美方應該無條件尊重敘利亞的主權及領土完整。

美國 伊朗 拜登

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