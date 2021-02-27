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違憲？空襲敘利亞未徵詢國會 參院民主黨人要拜登解釋

記者胡玉立／綜合報導
與伊拉克接壤的敘利亞軍事設施，26日遭美軍空襲，九座設施被摧毀，兩處遭破壞。(歐新社)
與伊拉克接壤的敘利亞軍事設施，26日遭美軍空襲，九座設施被摧毀，兩處遭破壞。(歐新社)

拜登總統任內首次軍事行動，26日引發部分參院民主黨人批評，不滿拜登未徵詢國會意見即發動空襲；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，國防部25日晚空襲行動前，曾向國會領袖作簡報，政府最遲下周初將向國會進行全面簡報。

拜登26日在德州勘災時，莎奇向搭乘空軍一號的媒體記者表示，「總統發出的明確信息是，他將採取行動保護美國人；當構成威脅時，他有權適時按他的選擇採取行動。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)幕僚在空襲前曾獲得知會，參院軍事委員會成員、民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)要求拜登政府，報告25日空襲的幕後決策。

肯恩聲明指出，「美國人民理當得知政府空襲的理由，及其不經國會就採取行動的法律依據。未經國會批准的進攻性軍事行動並非憲法規定的特殊情況。」

參院外交關係小組委員會主席墨菲(Chris Murphy)也呼籲提高透明度；墨菲聲明指出，「國會對待本屆政府應保持對待前屆政府的相同標準，軍事行動需要有明確的法律理由，尤其是在敘利亞這樣的戰區，國會並未明確授權美國採取任何軍事行動。」

佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)則說，他反對總統過度行使其宣布軍事行動的權力，「總統有責任捍衛美國人民，但我們的憲法明確規定，有權宣戰的是國會，而不是總統。」

但共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)卻罕見地讚揚拜登首次空襲行動；他在推特發文表示，「非常支持這次空襲，希望它將創造必要的威懾力。讚賞拜登政府在敘利亞空襲伊朗支持的民兵組織，這些組織一直在伊拉克和其他地方對美軍發動攻擊。必須讓我們的敵人知道襲擊美國人得付出代價。」

莎奇表示，政府在進行空襲前，已檢視過相關法律。

民主黨籍聯邦參議員肯恩。(歐新社)
民主黨籍聯邦參議員肯恩。(歐新社)

拜登 美國 參院

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