空襲意在殺雞儆猴 拜登意要對伊朗強硬
美軍25日空襲敘利亞境月由伊朗撐腰的民兵組織設施，華府顯然是向德黑蘭當局釋出訊息，還是回到「聯合全面行動計畫」(Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA，即「限制核武協議」)來得好；拜登總統的用意是他會對伊朗強硬，但又不致於讓局面失控，引發更廣泛衝突。
美聯社26日報導，美軍這次空襲似乎是因應伊朗撐腰民兵組織攻擊美國在伊拉克境內利益；美軍縝密選好目標，下手地點剛好在跨越伊拉克、敘利亞邊境，對象是伊朗支持且實力最強的民兵真主黨(Kataeb Hezbollah)；華府向伊朗釋出的訊息，是絕不寬容其攻擊美國在本地區利益，但又敞開兩國談判的大門。
拜登政府想恢復2015年制定的JCPOA，但前景猶未明朗；拜登已鬆綁向伊朗祭出的制裁，讓德黑蘭取得數十億元的好處，以交換伊朗節制其核子計畫。
與此同時，美國與伊朗關係卻更形緊張，原因在德黑蘭撐腰的民兵組織愈發專斷橫行，更加鎖定美方利益及盟友，重新引發憂慮，害怕美國與伊朗對峙，會導致兩國在伊拉克境外開打。
目前已有跡象顯示，伊拉克領土被用來打代理人戰爭；駐巴格達的民兵高層及美國官員近日表示，元月有無人駕駛飛機載滿炸藥，想攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德市的王宮，就是由伊拉克境內發動的。
拜登上任前幾周便強調，重心想放在肆應中國挑起的重重挑戰；但25日的空襲證實，拜登從未忘懷美國在中東地區的利益；空襲敘境伊朗撐腰民兵，釋出的訊息絕非美國有意擴軍干預中東，只是展現要保護伊拉克境內美軍的意志，同時避免讓盟友伊拉克感到尷尬，沒在其境內打打殺殺。
有線電視新聞網(CNN)形容，華府與德黑蘭正屏氣凝神對視之中，看誰會先累先閉眼；25日空襲敘利亞境內民兵組織，只算一隻小蒼蠅飄掠雙方視線，局面不會改變多大，但足以提醒，雙方的怒目互瞪，終究得闔眼休息。
拜登總統及伊朗高層應該都認為，恢復JCPOA，大家日子較好過，但方向雖明確，路途卻不會太平順，沿路早已布滿大批炸藥；拜登政府暗示，25日空襲只算小試牛刀，美國絕不怯於動武，攻擊美軍必遭嚴懲，25日已經把人命傷亡控制到最小。
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