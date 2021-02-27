空襲意在殺雞儆猴 拜登意要對伊朗強硬

拜登。（美聯社）

美軍25日空襲敘利亞境月由伊朗 撐腰的民兵組織設施，華府顯然是向德黑蘭當局釋出訊息，還是回到「聯合全面行動計畫」(Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA，即「限制核武協議」)來得好；拜登 總統的用意是他會對伊朗強硬，但又不致於讓局面失控，引發更廣泛衝突。

美聯社26日報導，美軍這次空襲似乎是因應伊朗撐腰民兵組織攻擊美國 在伊拉克境內利益；美軍縝密選好目標，下手地點剛好在跨越伊拉克、敘利亞邊境，對象是伊朗支持且實力最強的民兵真主黨(Kataeb Hezbollah)；華府向伊朗釋出的訊息，是絕不寬容其攻擊美國在本地區利益，但又敞開兩國談判的大門。

拜登政府想恢復2015年制定的JCPOA，但前景猶未明朗；拜登已鬆綁向伊朗祭出的制裁，讓德黑蘭取得數十億元的好處，以交換伊朗節制其核子計畫。

與此同時，美國與伊朗關係卻更形緊張，原因在德黑蘭撐腰的民兵組織愈發專斷橫行，更加鎖定美方利益及盟友，重新引發憂慮，害怕美國與伊朗對峙，會導致兩國在伊拉克境外開打。

目前已有跡象顯示，伊拉克領土被用來打代理人戰爭；駐巴格達的民兵高層及美國官員近日表示，元月有無人駕駛飛機載滿炸藥，想攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德市的王宮，就是由伊拉克境內發動的。

拜登上任前幾周便強調，重心想放在肆應中國挑起的重重挑戰；但25日的空襲證實，拜登從未忘懷美國在中東地區的利益；空襲敘境伊朗撐腰民兵，釋出的訊息絕非美國有意擴軍干預中東，只是展現要保護伊拉克境內美軍的意志，同時避免讓盟友伊拉克感到尷尬，沒在其境內打打殺殺。

有線電視新聞網(CNN)形容，華府與德黑蘭正屏氣凝神對視之中，看誰會先累先閉眼；25日空襲敘利亞境內民兵組織，只算一隻小蒼蠅飄掠雙方視線，局面不會改變多大，但足以提醒，雙方的怒目互瞪，終究得闔眼休息。

拜登總統及伊朗高層應該都認為，恢復JCPOA，大家日子較好過，但方向雖明確，路途卻不會太平順，沿路早已布滿大批炸藥；拜登政府暗示，25日空襲只算小試牛刀，美國絕不怯於動武，攻擊美軍必遭嚴懲，25日已經把人命傷亡控制到最小。