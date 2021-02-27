美解密文件：沙烏地王儲「批准殺害」卡舒吉

華盛頓郵報特約記者卡舒吉2018年10月在土耳其伊斯坦堡遇害，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼是批准暗殺計畫的人。(路透)

國家情報總監辦公室26日公布的新解密文件，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)可能批准2018年殺害記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的行動；國務院 隨後公布「卡舒吉禁令」，美國得以拒發簽證 給代表外國政府意圖傷害、威脅或秘密監看記者的個人，同時對76名曾威脅海外異議人士的沙國人士，祭出簽證限制。

雖然這是機密情報文件，但早已為多名美國官員所知，媒體也有過相關報導，但川普政府先前拒絕公布此文件；這份新報告迫使拜登 政府為這起引發全球憤怒的謀殺案採取行動，也成為美沙關係之間的試金石。

拜登不懲罰王儲 前一天與國王熱線

儘管拜登政府公布此解密報告，國會民主黨人和卡舒吉盟友也要求擴大制裁，但拜登政府似乎仍決意與沙國保持關係，避免直接懲罰王儲本人；報告原本預定在25日公布，但拜登總統當天與沙國國王通電話，延後一天才公布。

國務卿布林肯(Antony Blinken)說：「我們採取的行動，不是要破壞關係，而是將兩國關係重新調整至更接近符合我國利益與價值。」

該報告結論認為，沙國王儲可能批准殺害或逮捕卡舒吉，因為穆罕默德掌握沙國決策要角、他身邊的重要幕僚與保鑣參與該行動，以及他過去曾支持訴諸暴力讓海外異議人士閉嘴。

雖然情報官員未直言穆罕默德下令執行2018年10月的卡舒吉謀殺案，但這份四頁報告中，形容穆罕默德握有沙國情報部門的「絕對控制權」，並指出極不可能未經當王儲批准就進行這類殺害行動。

沙國外交部則回應，沙國「斷然否認這份報告中，相關冒犯沙國領導層且不實的論述。」

美祭簽證令 限制76沙國人

情報單位公布該報告後，國務院隨即宣布新政策「卡舒吉禁令」，美國可拒發簽證給代表外國政府危害海外記者的人士，67名沙國人因此面臨簽證限制。

國務院以簽證紀錄機密為由，拒絕評論受影響人士，但一名消息人士表示，穆罕默德不受影響。

財政部也宣布制裁沙國前情報官員亞曼德(Ahmad Hassan Mohammed al Asiri)，他被認為是卡舒吉謀殺行動的一大元兇。

國會民主黨人讚許當局公布此報告，並呼籲採取更激進的行動，包括懲罰沙國王儲。維權人士表示，若未祭出懲罰行動，形同為穆罕默德和其他獨裁者免刑；諾貝爾和平獎得主卡曼(Tawwakol Karman)也說若無制裁，這就是一場笑話。