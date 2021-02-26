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勞工部最新命令：雇主未防疫 員工離職可申領失業金

記者顏伶如／綜合報導
勞工部25日頒布最新令，勞工因擔心雇主未提供防疫裝備而拒就業者，將可領取失業補助津貼。圖為一名紐約客站在關閉的店門前。(Getty Images)
勞工部25日頒布最新令，勞工因擔心雇主未提供防疫裝備而拒就業者，將可領取失業補助津貼。圖為一名紐約客站在關閉的店門前。(Getty Images)

受到疫情影響，某些失業勞工雖然找到工作，卻因擔心雇主可能無法提供適當的個人防護裝備，忍痛推掉就業機會；根據勞工部25日頒布的最新行政命令，符合如此狀況的勞工將可領取失業補助津貼。

去年春季通過的疫情紓困法案，包括聯邦失業補助津貼計畫，根據勞工部行政命令，聯邦失業補助津貼計畫將擴大適用範圍，讓疫情期間工時縮水或遭到裁員的勞工，也能領取失業補助。由於校園關閉而失去工作或工作時數減少的教職員工，同樣列入適用對象。

名稱為「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)的這項聯邦計畫，讓自雇者(self-employed)、零工兼差者(gig workers)首度有機會申請失業救濟金。

勞工部資深顧問史密斯(Patricia Smith)表示：「在此之前，疫情期間的失業保險(unemployment insurance)福利一直過於零散，而且充滿太多不確定。」

史密斯說：「這些問題在今天終於獲得改善，更多勞工如今有資格申請失業保險補助。」

勞工部命令是根據拜登總統今年1月發布的行政命令訂定。白宮表示，這道行政命令的主旨在於，確保失業的勞工不必在繳交帳單或讓自己與家人在疫情期間保持安全之間只能二選一，條文內容清楚說明，拒絕前往安全條件欠佳工作環境上班的勞工，也有資格領取失業保險津貼。

勞工部官員接受媒體訪問時，則不願估計最新頒布的行政命令，將讓多少美國勞工因此得以領取失業津貼。

官員指出，這項新規採溯及既往(retroactive)原則，去年12月27日之後申請失業補助的民眾，將領到從去年12月6日算起的補助金。先前曾經提出失業救濟申請但遭駁回的勞工，現在也可拿到溯及既往的失業補助發放，金額是從首次提出失業救濟申請的日期算起。

勞工部官員說，州政府在今年3月底之前，可能來不及根據新頒布的規定更新失業補助金發放系統。

聯邦政府目前為失業勞工發放每周300元的額外失業津貼，各州政府為失業勞工發放的救濟金，平均則約每周320元左右。

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