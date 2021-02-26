打疫苗有效！安養院新冠確診率下降80%

美國3.1萬家安養院在新冠疫情中受衝擊最大，但由於接種疫苗，現疫情減輕幅度最顯著。(路透)

新冠肺炎疫情 重創之際，安養院曾是最危險的地方；但最新報告顯示，疫情對安養院的威脅，可能終於來到了轉折點；自去年12月下旬疫苗 問世並優先為長期照護設施院民和員工接種，安養機構新增病例和死亡人數正急劇下降，且已超越全國下降幅度。

紐約時報分析聯邦數據指出，安養院疫情變化彰顯出疫苗的有效，此現象令人振奮；隨著越來越多的人接種疫苗，可預見各地疫苗施打後的可能發展。

全美第一例新冠病毒確診案例，大約一年前出現於華盛頓州柯克蘭一家安養中心，全美3萬1000個長期護理機構有16萬3000多院民和員工染疫死亡，占疫情死亡總數三分之一以上。

疫苗問世之後，去年12月下旬到今年2月上旬，安養院居民新增病例下降80％以上，幾乎是普通人群改善率的兩倍；死亡趨勢線的變化更驚人：即使整個冬季死亡人數激增，安養設施內死亡人數仍下降65％以上。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

代表著全國數千個長期護理機構的美國 衛生保健協會(American Health Care Association)首席醫學官吉福德(David Gifford)表示，「情況好得讓人驚嘆，我興奮到說不出話來。疫苗對老年人有這麼棒的反應，對其他群體來說，是個好兆頭。」

專家認為，安養院染疫情況大幅改善，部分歸功於疫苗分配；據疾病防治中心(CDC)數據，約450萬名長期護理機構居民和員工已接種至少一劑疫苗，其中約210萬人已完成疫苗接種。

最近幾周全國新增感染案例急劇下降，也可能是讓安養院狀況改善的原因之一；美國安養院新增病例25日處於去年5月以來的最低點，聯邦政府當時開始追踪此類數據。

康乃狄克州耶魯大學公共衛生學院流行病學及醫學副教授派瑞克(Sunil Parikh)對這麼快就能見到成效，深感驚訝；最近一周在康州安養機構新增確診案例減至30例，不久前的假期每周新增案例為數百例。

派瑞克表示，如此大幅下降，需要更多研究來確定社區傳播扮演的角色，以及首劑疫苗是否可以提供比以前想像的更多保護。