我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

編譯林育正／綜合15日電
聯邦疾病防治中心在「VaccineFinder.org」網站推出新功能，幫助民眾蒐尋居住地仍有疫苗庫存的醫療場所。(網頁截圖)
聯邦疾病防治中心在「VaccineFinder.org」網站推出新功能，幫助民眾蒐尋居住地仍有疫苗庫存的醫療場所。(網頁截圖)

現在就算符合資格，也未必能找得到新冠疫苗接種，因此聯邦疾病防治中心(CDC)在「VaccineFinder.org」網站推出新功能，幫助民眾蒐尋居住地仍有疫苗庫存的醫療場所。

目前在大部分的州，網站僅能查詢由聯邦政府直接提供疫苗的接種地點；但在阿拉斯加、印第安納、愛阿華與田納西州，透過網站得以查詢包括醫院、診所、官方接種地點等所有疫苗供應點；在上述四州，只要輸入郵遞區號，並透號互動式地圖找到接種地點，再查看庫存。

網站創辦人、波士頓兒童醫院資訊長布朗斯坦(John Brownstein)說：「我們希望讓大眾知道哪些地方提供疫苗、如何聯繫和預約，顯示每日庫存，讓大家知道那裡還有疫苗，那邊已經沒庫存了。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

網站新功能推出後，布朗斯坦表示，未來預計有更多地區的醫療場所將納入查詢範圍，也將擴大範圍。

VaccineFinder網站並不需動用志工手動輸入資料，因政府規定每24小時必須回報庫存；而網站與CDC、哈佛大學醫學院、波士頓兒童醫院與健康福利平台Castlight等單位合作，因此能直接獲取庫存資料。

儘管如此，受限接種資格、註冊流程與候補名單，就算透過VaccineFinder找到居住地附近的接種第點，目前仍需要靠點運氣才能預約成功。

布朗斯坦說：「這只是在接種疫苗的繁雜過程中的一小步，但我們希望至少能提供清楚的資訊，減少民眾的困惑。」

不過目前網站仍有難題要解決，醫療場所雖然按規定必須每24小時更新庫存，但有可能因人力等問題無法持續執行。

非營利機構「免疫管理者協會」(AIM)執行主任克萊兒‧漢納(Claire Hannan)表示，網站能顯示庫存非常有幫助，但需求大於供給的根本問題尚未解決。拜登政府表示上任以來，每周配送1450萬劑疫苗，自總統就職以來已增加70%。

布朗斯坦表示，網站的下一步便是將疫苗資訊與其他線上夥伴分享；未來可能在谷歌地圖(Google Maps)上，就能查詢庫存與接種地點。他說：「最重要的是讓任何有意願接種疫苗的民眾， 知道哪裡可去。」

疫苗 波士頓 聯邦疾病防治中心

上一則

海湖莊園「戰情室」就位 CNN：川普復仇計畫蓄勢待發

下一則

打疫苗有效！安養院新冠確診率下降80%

延伸閱讀

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠
抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 
里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

熱門新聞

拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

2021-02-26 03:00
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登