輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

聯邦疾病防治中心在「VaccineFinder.org」網站推出新功能，幫助民眾蒐尋居住地仍有疫苗庫存的醫療場所。(網頁截圖)

現在就算符合資格，也未必能找得到新冠疫苗 接種，因此聯邦疾病防治中心 (CDC)在「VaccineFinder.org」網站推出新功能，幫助民眾蒐尋居住地仍有疫苗庫存的醫療場所。

目前在大部分的州，網站僅能查詢由聯邦政府直接提供疫苗的接種地點；但在阿拉斯加、印第安納、愛阿華與田納西州，透過網站得以查詢包括醫院、診所、官方接種地點等所有疫苗供應點；在上述四州，只要輸入郵遞區號，並透號互動式地圖找到接種地點，再查看庫存。

網站創辦人、波士頓 兒童醫院資訊長布朗斯坦(John Brownstein)說：「我們希望讓大眾知道哪些地方提供疫苗、如何聯繫和預約，顯示每日庫存，讓大家知道那裡還有疫苗，那邊已經沒庫存了。」

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網站新功能推出後，布朗斯坦表示，未來預計有更多地區的醫療場所將納入查詢範圍，也將擴大範圍。

VaccineFinder網站並不需動用志工手動輸入資料，因政府規定每24小時必須回報庫存；而網站與CDC、哈佛大學醫學院、波士頓兒童醫院與健康福利平台Castlight等單位合作，因此能直接獲取庫存資料。

儘管如此，受限接種資格、註冊流程與候補名單，就算透過VaccineFinder找到居住地附近的接種第點，目前仍需要靠點運氣才能預約成功。

布朗斯坦說：「這只是在接種疫苗的繁雜過程中的一小步，但我們希望至少能提供清楚的資訊，減少民眾的困惑。」

不過目前網站仍有難題要解決，醫療場所雖然按規定必須每24小時更新庫存，但有可能因人力等問題無法持續執行。

非營利機構「免疫管理者協會」(AIM)執行主任克萊兒‧漢納(Claire Hannan)表示，網站能顯示庫存非常有幫助，但需求大於供給的根本問題尚未解決。拜登政府表示上任以來，每周配送1450萬劑疫苗，自總統就職以來已增加70%。

布朗斯坦表示，網站的下一步便是將疫苗資訊與其他線上夥伴分享；未來可能在谷歌地圖(Google Maps)上，就能查詢庫存與接種地點。他說：「最重要的是讓任何有意願接種疫苗的民眾， 知道哪裡可去。」