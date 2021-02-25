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紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

暖！素不相識鄰居禮讓「開心」病婦 2人齊打疫苗

編譯林育正／綜合24日電

1月上旬，德州奧斯汀68歲婦人艾蜜莉‧強森(Emily Johnson)須搭機至克利夫蘭進行心臟手術，醫師建議必須先接種新冠疫苗，但她卻無法預約到疫苗；無計可施之際，一名素不相識的鄰居伸出援手，將預約資格讓給了她。

強森預定在2月底前往克利夫蘭，雖然她已超過65歲且有痼疾，但德州因疫苗配送效率不佳，使她沒有預約成功；不知所措的她決定在鄰里社交平台「Nextdoor」貼文尋求建議，雖然立刻有超過百人留言，卻全是她已想過的辦法。

但在隔天早上，她收到了克莉絲蒂‧路易斯(Christy Lewis)的私訊，「我預約了今天早上10點45分的疫苗接種，但你比我更需要。如果你來得及，我就讓給你，需要的話回我個電話。」隨後強森立刻跟她聯繫。

50歲的路易斯患有自我免疫疾病，因此被認定為高風險族群，但她相信強森的情況更加迫切。雖然不知道下一次預約接種疫苗要等多久，但她仍表示：「這在我心中毫無疑問；我家中也有人經歷重病，我能了解那種壓力。她在手術後，還有好一段路要走。知道能伸出援手，我想幫助她。」

回想收到訊息的瞬間，強森說：「我真的嚇傻了，讓我好興奮。」兩人通電話後，路易斯致電診所詢問能轉讓疫苗接種，不料事情發展不如預期，她的請求遭到拒絕。

華盛頓郵報報導，但路易斯還有B計畫，兩人決定一同前往診所；她說：「當面溝通更有人情味，更有機會被同意。」強森則說：「她人真的太好了，她堅持我們到診所碰面。」

兩人在診所仍遭到多次拒絕，但櫃檯人員請示主管後，院方終於同意將疫苗給強森，而且還預約接種第二劑；美國廣播公司新聞網(ABC News)則報導，院方當天讓兩人都打了疫苗。

強森的心臟手術延至3月，不過她已接種兩劑疫苗，準備好面對挑戰。「我真的好感謝她。」強森2月5日接種第二劑時，再次致電路易斯，「我希望給她一個大擁抱。」

路易斯則說：「其實我有個兒子四肢癱瘓，我們一路走來受到太多幫助了，能對他人伸出援手的感覺真棒。」

疫苗 德州 美國

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