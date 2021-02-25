美民眾疫苗接受度 增至60% 共和黨也增4%

洛杉譏一名護理人員在遊民中心施打疫苗。(Getty Images)

雅虎新聞和政府網站合作民調 發現，美國 民眾願意打新冠疫苗 的比率，從去年11月的45%增為60%，共和黨人也增加4%願意接種；民調同時發現，將近六成(57%)受調民眾相信，今年秋天前，多數美國人將會完成接種疫苗，但有36%不相信明年就可一切回歸正常。

去年11月，43%共和黨人說他們可以接受疫苗，如今47%願意；民主黨人的接受度則從51%增為78%。

此民調24日發布時，全美已逾4500萬人接種疫苗，其中逾2000萬人已完成第二劑；根據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，各州收到的疫苗超過8200萬劑，已施打逾6600萬劑。

雖然各族群接受度皆增高，共和黨人拒絕接種的比率仍高達44%，另有17%持觀望態度，12%說不確定自己要不要打，28%說一有機會馬上打。

相形之下，58%民主黨人一有機會就要打，20%說可等，15%不肯打，8%不確定要不要接種。

和11月比，民主黨人和非裔願意接種疫苗的比率都增加31%，白人增加17%。

1556名接受調查者中，14%說已經打了第一劑，9%說已打完兩劑。

雅虎新聞說，前述比率可能與官方統計不符，因為樣本數太少，而且是「自述」，而非客觀紀錄。

年收入超過10萬元的人，有27%已經接種，年收入少於5萬元的人，僅9%已經接種；另外，16%白人已接種，13非裔和9%西語裔已接種。

政府分配疫苗的效率如何？51%受調民眾不認同，僅19%肯定。

民眾對疫情的總印象和前瞻也很分歧：37%認為最糟情況已過，28%認為還沒到，34%不確定走出谷底了沒有。

民調在美國死亡人數破50萬後兩天進行。全美確診數已逾2820萬。

政府官員和公衛專家都說，打疫苗是擊退病疫的最佳良方。目前每天平均有130萬人接種疫苗，拜登希望就任100日內施打1億劑的目標。