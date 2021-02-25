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1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

疫情重災區 白宮將發2500萬免費布口罩

編譯盧炯燊／綜合24日電
拜登政府計畫從下月開始開始，將向新冠疫情嚴重的社區派發2500萬個布口罩。(Getty Images)
拜登政府計畫從下月開始開始，將向新冠疫情嚴重的社區派發2500萬個布口罩。(Getty Images)

拜登政府計畫從下月開始開始，將向新冠疫情嚴重的社區派發2500萬個布口罩，作為拜登總統團隊對抗新冠疫情的措施之一，也是拜登政府確保公平的抗疫政策。

白宮24日宣布，衛生當局已建議民眾戴口罩，認為是有助減慢病毒傳播的重要措施，但不少低收入人士仍然無法獲得口罩，因此由下月開始，透過聯邦合格社區衛生中心(Federally Qualified Community Health Centers ，FQHCs) 及食物銀行來分發口罩，而不是透過郵遞。

國防部，衛生部和農業部等也將參與分發逾2500萬個成人及兒童布口罩行動，白宮估計會有1200萬至1500萬人受惠。

計畫派發的口罩全部在美國製造，都是免費、品質高、可清洗，並符合聯邦疾控防治中心(CDC)的指南，在分發的同時不會影響現時供應給衛生保健人員的口罩。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，不是所有美國人都能定期戴上口罩，也不是所有人都用得上，也不是人人平等的戴上口罩，因此政府透過這計畫分發給無法獲取口罩的民眾。 但有關計畫並不包括分發更具保護性的醫用N95口罩。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)強調，分發的布口罩，都遵照CDC的指南，肯定滿足聯邦標準的要求。

拜登在早一天與四名非裔勞工的視訊圓桌會議上已暗示，政府很快會向全國人民分發數以百萬計的口罩。他早已要求所有美國人在他任期的百日內戴口罩，指出這可挽回5萬人的生命。拜登還要求在聯邦大樓和大眾交通工具戴口罩，以減緩病毒的傳播。

拜登的做法與前總統川普截然相反，華盛頓郵報曾取得美國郵局(US Postal Service)的內部文件，顯示去年4月，在衛生部建議下，計畫透過郵局向全國人民派發口罩。衛生部專家認為，全民派發口罩可令民眾意識到口罩的重要性，從而引導民眾戴口罩抗疫。

但當全民派發口罩計畫蓄勢待發時，白宮突然插手叫停行動，改為向企業、州政府及聯邦政府機構及非營利團體派發，因為川普政府擔心派發口罩引起恐慌。

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