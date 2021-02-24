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施政要看民主黨中間派臉色 拜登頭大

記者顏伶如／綜合報導
立場溫和的西維州民主黨資深參議員曼欽(中)，目前是華府政壇最有權力人物之一 ，拜登總統多項內閣人事案都要與他協商才可能通過。(美聯社)
立場溫和的西維州民主黨資深參議員曼欽(中)，目前是華府政壇最有權力人物之一 ，拜登總統多項內閣人事案都要與他協商才可能通過。(美聯社)

兩黨在參院各占50席之下，投票表決時已無錯誤空間。而來自西維吉尼亞州的中間派民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，已成為華府政壇最有權力人物之一，短短幾天裡與拜登總統已通過好幾次一對一電話。曼欽只須接受短短五分鐘媒體訪問，或發表寥寥數語的三句聲明，就能搞得白宮雞飛狗跳。

「美聯社」分析，以目前情勢看來，拜登政府某些施政優先要項已在曼欽影響下偏離重點，一名內閣成員的人事任命恐將觸礁。

能夠對拜登政府施加「以小博大」影響槓桿的，並非只有曼欽而已。其他幾位民主黨中間派參議員例如席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)、特斯(Jon Tester，蒙大拿州)，對拜登執政下的華府都掌握重要政治影響，足以跟民主黨進步派基本盤抗衡。

曾任前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)多年助理的曼雷(Jim Manley)比喻，每個中間派民主黨國會議員如今都有辦法成「國會山莊的國王或皇后」。他說，倘若這些中間派民主黨員組成聯盟，展現實力，尤其是參眾兩院兩黨票數緊繃的情況下，「他們將得以發揮真實的影響效果」。

拜登從參加黨內初選開始，一路走到大選期間，幾乎被黨內進步派人士追著跑，質問為何不願在刑事司法及健保等改革議題上，大方擁抱極左派立場。然而，拜登執政滿月之際，卻贏得昔日對他批評最力的進步派對手嘉許，例如參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)。

現在讓拜登深感頭疼的，反而是黨內的溫和路線人士。

曼欽上周反對拜登總統提名的倪拉‧譚頓(Neera Tanden)出任白宮預算管理局(OMB)局長，理由是譚頓過去曾發表爭議推文，攻擊兩黨人士。譚頓人事案過關希望因此驟減。

拜登新政府內定公衛署長莫西(Vivek Murthy)是否也將遭到曼欽杯葛，已成政治觀察家關注焦點。2014年，曼欽就曾否決莫西的人事案。

幾周之前，曼欽曾公開批評副總統賀錦麗，因為賀錦麗接受西維吉尼亞州一家地方媒體訪問時，發言流露出對曼欽施壓的意味，要求曼欽支持疫情紓困法案。不久之後，曼欽便接到白宮打來設法打圓場的電話。

特斯參議員。(Getty Images)
特斯參議員。(Getty Images)
民主黨中間派參議員席納瑪，也有影響拜登政府所提法案影響力。(Getty Imag...
民主黨中間派參議員席納瑪，也有影響拜登政府所提法案影響力。(Getty Images)

拜登 西維吉尼亞州 民主黨

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