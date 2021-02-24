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紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

編譯陳韻涵╱綜合23日電
紐約國會眾議員歐凱秀連日在德州募款賑災，如今已募款500萬元。(路透)
紐約國會眾議員歐凱秀連日在德州募款賑災，如今已募款500萬元。(路透)

拜登總統伉儷26日將赴受冬季風暴重創的德州，勘查災情；為協助德州災民，聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)至今已募款500萬元。國稅局則已宣布，將對德州居民展延報稅期限至6月15日，適用個人及公司退稅。

白宮23日宣布，拜登和妻子吉兒(Jill)26日將造訪休士頓，會見地方領袖，討論月中極地冬季風暴的災後復甦情況，還會參訪新冠疫苗接種中心。

數以百萬計德州人依舊在冷冽低溫和厚重積雪的情況下，燒水滅菌後再行使用，中旬那場暴風雪造成多處停電、水管爆裂。

許多德州居民開始動手清理冰雪造成的家庭與企業損害，另有人擔心電網故障後，為了發電而需負擔的龐大費用。

休士頓市長特納(Sylvester Turner)表示，德州政府應該承擔「高額成本」，而非由居民承擔。

特納說：「對於那些擔心負擔大筆電費及鉅額修繕費用者，不應該由市民承擔責任。」

拜登已宣布德州為重大災區，要求聯邦機構對受災戶提供額外援助。目前聯邦急難管理局(FEMA)已配送數十台發電機和緊急燃料，包括燃油、水、毯子和即食食品到災區。

紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲在德州風災後，18日發動募款，並獲得德州聯邦眾議員的支持，許多善款已捐給休士頓食物銀行(Houston Food Bank)、家庭養老(Family Eldercare)、餵飽德州(Feeding Texas)，以及銜接無家可歸者康復中心(Bridge Homeless Recovery Center)等機構。

德州報稅期限 延至6月15日

另外，國稅局已宣布，將對德州居民展延報稅期限至6月15日；德州人口約2900萬人，表示全美有約十分之一的納稅人今年將延後繳稅。

國稅局宣布，「根據FEMA近期宣布的災害警示，國稅局提供全德州這項紓困措施」，新的繳稅期限適用個人、企業退稅，以及繳稅日期。

除了德州之外，民主黨國會議員要求比照去年疫情影響，延後全美居民申報稅務的期限；對此，國稅局長瑞提格(Charles Rettig)表示：「我們目前沒有計畫延長報稅季。」

德州 報稅 國稅局

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