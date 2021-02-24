湯瑪斯格林菲爾德任聯合國大使 維爾塞克掌農業部

參院23日通過湯瑪斯格林菲爾德(出任駐聯合國大使。(美聯社)

參院 23日以78-20的票數，同意拜登總統提名的湯瑪斯格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)出任駐聯合國大使，此舉代表拜登政府與川普時代分道揚鑣，不再讓美國陷入國際孤立；參院另同意歐巴馬時代的農業部 長維爾塞克(Tom Vilsack)回鍋，再度出掌農業部。

美聯社報導，湯瑪斯格林菲爾德在外交界服務35年，川普上台後辭職退休，此番由拜登提名，出任又列為閣員等級的駐聯合國大使；她獲得參院同意，成為第三位非裔、第二位非裔女性擔任該職務。

很多共和黨人反對湯瑪斯格林菲爾德出任該職，說她對中國 姿態太軟，無法在聯合國捍衛美國原則；湯瑪斯格林菲爾德在確認聽證會上否認這些說法，同時向參院坦承，自己2019年對中方資助的孔子學院發表演說，是犯了錯誤，但用意不在替中國的官方政策背書。

湯瑪斯格林菲爾德2019年演講時，讚美中方執行「一帶一路」策略，投資1兆元於非洲基礎建設，能達成「雙贏」，美國與中國可以提升善良治理及法治；但是在聽證會上，她表示中方的戰略有敵意，「其行動威脅我國安全、我方價值及生活方式，另中國威脅自己鄰邦，對全球也是威脅。」

農業部長任命案方面，現年70歲的愛阿華州前州長維爾塞克在歐巴馬時代便擔任農業部長達八年，參院以92-7的票數，同意他再度主掌農業部。

維爾塞克向來大力支持對氣候友善的農林牧產業，例如製造生質燃料，他在聽證會上表示，想解決氣候變化問題，「要取得某些勝利，農業是優先、最好的方式之一。」

維爾塞克提議，「建設以生質製造為本的鄉間經濟」、「把農業廢棄物轉化成各式各樣的產品」，另矢言與環保署密切合作，激勵生質燃料產業。

維爾塞克另指出，目前全國熱議體制方面有種族歧視問題，因此他打血在農業部創設「公平專案小組」，其職責在找出「存心或無意間的障礙」，以免務農的非白人無法妥善取得聯邦補助。