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內定白宮科學顧問 涉利益衝突 名下多張疫苗廠股票

編譯陳韻涵／綜合23日電
蘭德。（美聯社）
蘭德。（美聯社）

白宮消息人士表示，內定為白宮科技政策辦公室(Office of Science and Technology Policy)主任的麻省理工學院(MIT)和哈佛大學(Harvard)聯合研究所所長蘭德(Eric Lander)，將奉命負責重新統籌新冠疫苗事務小組；但公開財產報告顯示，蘭德手上握有其中一家製造疫苗的藥廠、價值多達100萬元的股票，且跨足多家生物製藥企業。他的任命引發利益衝突爭議。

網路媒體Axios報導，蘭德擁有價值50萬到100萬元不等的德國生技公司BioNTech股票。

由於拜登已將總統科學顧問提升至閣員等級的職位，因此蘭德的任命案需要參院認可。

白宮發言人表示，即便參院對此人事有疑慮，但蘭德已與白宮有所合作，他不會參與任何可能構成利益衝突的決策；不過，這名著名MIT基因學者在疫情嚴峻之際，若未能盡速處理個人財務問題，恐怕在關鍵時刻拖累政府的關鍵政策。

德國BioNTech與美國藥廠輝瑞(Pfizer)共同製造新冠疫苗，也是第一批獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急使用授權的新冠疫苗的藥廠之一，另一家是莫德納(Moderna)。

BioNTech只是蘭德履歷中的其中一家藥廠或科生物科技公司，他個人還創辦生物製藥公司「柯迪亞克生物科技」(Codiak Biosciences)，資產價值介於500萬元到2500萬元之間，這家公司也在設法研發新冠疫苗。

白宮發言人表示，蘭德與白宮合作期間，不會參與可能有利益衝突的機構決策，蘭德目前對白宮科技政策辦公室提供顧問諮詢服務，「符合所有官箴規範」。

蘭德表示，計畫在人事案確認後，出清手上持股，但在那之前，他可能被禁止參與可能從BioNTech中獲利的事務，除非符合官箴規則。

蘭德告訴聯邦官箴官員說，處理股票可能需要90天，之後便會以最快的速度協助推動輝瑞-BioNTech疫苗。

白宮 疫苗 股票

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