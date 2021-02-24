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中國職業移民第一優先 排期大躍進

記者張筠／華盛頓報導

國務院23日公布2021年3月移民排期，親屬移民多項推進，幅度在一周到兩周左右，第一優先、第二優先2-B類、第四優先皆前進一周，第二優先2-A類無需排期，第三優先推進兩周多；職業移民中國出生多項推進，幅度在一個月到七個月不等，其中第一優先前進幅度最大，推進七個月，職業移民中國出生第五優先非區域中心和區域中心均原地踏步；職業移民非中國出生各項皆有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進一周；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一周；

第三優先(公民已婚子女)前進兩周多；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一周。

職業移民類：

中國出生第一優先前進七個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進一個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)推進一個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均原地踏步；非中國出生的區域中心和非區域中心均有名額，無需排期。

中國 移民 國務院

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