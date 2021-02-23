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PPP特別窗口 為20人以下小企業紓困

編譯陳韻涵／綜合22日電

拜登總統22日宣布改變聯邦政府提供小企業的標誌性新冠肺炎紓困計畫，藉此改善讓較小型企業，以及由少數族裔、女性經營或位處資源不足社區的企業，更容易獲得聯邦援助。

拜登表示，24日起的14天內，聯邦小企業管理署(SBA)將接受員工20人以下的小企業申辦「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，這些改變「將確保我們更加照顧家庭式小生意」。

PPP提供可免除貸款(forgivable loan)，協助小企業以度過疫情難關，去年8月一度畫下句點，上月重新開放申請；這些貸款由SBA支持的貸方提供。

政府官員表示，員工不到20人的PPP申請者可以在東岸時間24日上午9時起至3月9日下午5時提出申請，整個PPP計畫訂3月31日告終。

官員表示，這段特例申請窗口將「給予借方及社區夥伴更多時間與金融體系合作，輔助街坊維繫家庭財富，同時也確保大型PPP合格商家有更多時間申請或延長貸款計畫。」

PPP去年因為許多較小型企業無法證明既有的金融往來關係而難以申辦貸款，遭受公眾批評與放大檢視，倡議團體則更關切PPP能否協助弱勢族裔和社區。

拜登政府與前總統川普政府都強調，社區貸方是確保PPP計畫涵蓋眾商家的關鍵，包括那些無法與銀行交易的對象。

SBA官員表示，重啟的PPP計畫能讓少數族裔、女性、退伍軍人及位處資源不足社區的極小商家，更容易申請到貸款。

此外，拜登團隊推出1億元的方案，直接挹注獨資企業(sole proprietors)，如家庭承包商，這類從業人員大多為女性或有色人種。

其他紓困方案還有廢除禁止借方企業有一名持股至少20%者，且此人過去一年曾遭控或定罪非詐欺罪的限制；另允許背學貸者尋求相關紓困計畫救濟，政府也豁免非合法居民申請貸款的限制。

美聯社分析去年12月1日首度試辦的PPP，卻發現許多少數族裔業主一直到前幾周才收到補助款，但許多白人業主早就收到貸款。

這項計畫在去年4月3日到8月8日間，對520萬名申請者提供了5250億元以對抗疫情難關；最新一波始於上月並將在3月底告中的計畫已經付出1335億元，約為國會撥款2840億元的一半，平均每人貸款不到7萬4000元。

新一波PPP計畫不含拜登力推、未來幾周將在國會表決的1.9兆元「美國救助計畫」(American Rescue Plan)。

貸款 拜登 紓困

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