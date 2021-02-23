CDC：教師傳染是關鍵 應優先打疫苗

在洛杉磯的神父密切森今年1月在醫院為臨終的新冠病患祈禱。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )最新研究發現，教師是校內新冠疫情 傳染的關鍵，傳染動力更甚學生；這份研究並表示，可能需要讓教師接種疫苗。但CDC也重申，教師接種疫苗並非學校重新開放的必要條件。

CDC去年12月和今年1月在喬治亞州 瑪瑞亞塔(Marietta)的亞特蘭大郊區小學，針對九個疫情傳播群組進行研究後，在22日發表論文；其中一組有16名老師、學生和學生親屬感染。

九組中只有一組是學生先染疫，多達四組是老師第一個染疫，另四組的第一染疫案例不明；九組中，有八個可能是老師傳播給學生，兩組是老師面對面會議或午餐時相互感染，之後有一位老師感染給其他學生。

研究結果顯示，教師是學校傳播網的核心，這個結論也與英國研究一致。

英國研究發現，老師相互傳染是最常見的傳播方式，德國研究也發現，每當第一染疫者是教師，校內疫情的傳播率便高出三倍。

但另有研究表明，學校病毒傳播率低，應重新開放以進行當面授課，這是拜登政府近幾週釋放的訊息。 有8700名學生的瑪麗埃塔區與喬治亞州多數學區一樣，秋天以來一直是採取當面授課，督學里維拉(Grant Rivera)說，超過九成小學生返校上課。

瑪瑞亞塔學區所有群組都未保持理想社交距離，雖然書桌中間有塑膠隔板，學生間距不到三呎。由於學生人數和教室設備多，無法保持六呎。

研究報告七個案例可能是在師生靠近的小組指導時染疫；訪談發現，學生戴口罩不當導致五組感染。

里維拉說，已重新設計教學規則，確保每次整隊在15分鐘之內、孩子在地毯上看書或活動要保持距離、鼓勵老師合作採虛擬模式；此外，教師工作室已移除座椅、複印機挪到其他地方、老師與同事共餐必須到戶外。

學生用餐最難控管。有些班級可前往較大空間如自助餐廳、體育館或禮堂用餐，這些會干擾一些防疫目標，