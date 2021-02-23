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對付變種病毒 FDA：臨床試驗可縮短

編譯林育正╱綜合22日電
在麻州的居民本月11日排隊接種疫苗。(美聯社)
在麻州的居民本月11日排隊接種疫苗。(美聯社)

為因應變種新冠病毒，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)可能允許生技製藥公司縮短臨床試驗時間，當疫苗一被證實足以抵抗變種病毒，便能快速提供民眾接種。

FDA代理局長珍妮‧伍考克(Janet Woodcock)22日發布聲明表示：「我們竭盡所能用上所有資源對抗疫情，做法也必須因應病毒的突變有所調整。」屆時藥廠不須延長臨床試驗，只要將疫苗改良便能快速供貨。

儘管目前授權使用的莫德納(Moderna)與輝瑞(Pfizer)疫苗仍能提供人體對抗變種病毒的保護力，但FDA 22日針對製造疫苗、檢測試劑與治療藥物的生技藥廠發布指南，以因應病毒未來的突變。

FDA 指南表示藥廠必須跟上病毒突變的速度，當新變種病毒出現，藥廠得以省去冗長的臨床試驗，只要證明安全性和效力便能使用。

不過新冠疫苗卻與每年有所微調的流感疫苗不盡相同，FDA 生物製劑評估與研究中心(Center for Biologics Evaluation and Research)主任馬克斯(Peter Marks)表示，由於醫界對流感疫苗已有十足研究，因此不須每年進行人體試驗；藥廠只需因應預期流行的病毒株，為疫苗進行微調即可。

然而在專家取得更多新冠肺炎疫苗相關資訊前，FDA將持續要求藥廠針對疫苗對新毒株的效力進行研究。馬克斯表示：「我們必須證實新疫苗不僅能夠防範新變種病毒，也必須能抵禦原病毒。因此額外的安全性報告，至少臨時的數據資料有其必要性。」

馬克斯還表示，疫苗因應變種病毒經過三次或四次改良後，將再進行全面檢視。若疫苗安全性與防護力穩定，將可朝向流感疫苗的模式進行改良和製造。

FDA指南也建議製造新冠肺炎檢測試劑與單株抗體療法(monoclonal antibody treatments)的藥廠，持續監控變種病毒對其效力之影響。

流感疫苗 FDA 變種病毒

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