黑暗美國！新冠奪命50萬 相當二戰、越戰、韓戰總和

去年3月,新冠疫情正在紐約市蔓延開來,紐約市曼哈頓時報廣場上空無一人,大家都居家避疫,深怕感染。(美聯社)

新冠病毒肆虐全球,經過一年,全美的新冠病歿總數在22日正式達到超過50萬人的心碎黑色里程碑,逾2818萬人確診;拜登 總統與賀錦麗副總統22日傍晚在白宮舉行追弔儀式,在白宮亮起500支蠟燭,肅立默哀,悼念亡者,並下令聯邦機構22日起連續5天降半旗致哀。拜登在默哀前對全國人民發表談話,呼籲國人接種疫苗 ,團結共渡難關,找到黑暗中的亮光,讓美國 再一次微笑、感受晴天和歡樂。

拜登隨身卡片 記載傷心數字

拜登表示,他口袋裡隨身攜帶一張小卡片,載明每天的新冠確診與死亡人數,今天標誌著真正嚴峻且令人心碎的里程碑,有50萬71人死亡,超過第一次世界大戰、第二次世界大戰,與越南戰爭的美國人死亡總和,也超越世界上其他國家的新冠死亡人數。

拜登說,這場病毒帶走的跨越了幾代人,包括生於美國者、也包括移民,許多人獨自嚥下最後一口氣;這些人不會被忘記,那個在廚房餐桌旁空下的椅子,代表著一位離去的家人,無論過去多久一切都像是剛剛發生。

拜登表示,美國抵抗疫情已經好一段時間,必須避免麻木,不能將這些病歿人數視為單純統計數字、模糊身影或一則新聞;「我們作為一個國家,必須記得這些人,才能開始療癒、團結,以一國之姿擊敗這場大流行。」拜登說。

拜登總統22日呼籲國人要接種疫苗,團結共渡時艱,迎接光明。(路透)

短短一個多月 又死了10萬人

去年2月6日在加州聖克拉拉郡出現全美首例因新冠死亡案例,5月死亡人數突破10萬人,9月21日達20萬人、12月達30萬人;今年1月19日死亡人數超過40萬人,2月22日就逾50萬人。

與前幾日相較,全美的確診人數和死亡人數都已經在下降,約翰霍普金斯大學統計,20日全美超過7.1萬人確診、1821人死亡,21日確診人數逾5.6萬人,1249人身亡;近日暴風雪襲擊,影響部分地區的新冠疫苗派送速度;截至21日為止,超過13%的全美民眾已接種至少第一劑疫苗。

截至22日晚間8時,約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,全球新冠確診人數逾1.1億人、超過247萬人死亡;全美新冠確診人數超過2818萬人,死亡人數達50萬176人。

確診死亡人數 都是全球之冠

美國不僅是確診和死亡人數的全球之冠,路透報導,美國占世界總人口4%,新冠病歿人數竟占全球將近20%。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)22日接受路透訪問時表示,他認為這和政治分歧有關係,戴口罩不只是公衛措施,而是一種政治表態;即便處在最佳的情況下,不戴口罩也是一個非常嚴重的問題。

拜登日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問曾說,希望在聖誕節前恢復正常生活;佛奇表示,「這還可能有變數。」他提到來自南非與巴西的變種病毒,已被證明會降低疫苗和自體感染的免疫力,將對疫情預測造成新一波挑戰。

研究單位預估 6月前恐破60萬

法新社報導,健康指標和評估研究所(Institute for Health Metrics and and Evaluation, IHME)預估,在6月之前,全美的新冠病歿人數可能突破60萬。

「雖然確診數和住院人數都在下降,但美國要看到疫情盡頭,還有很長的路要走。」IHME教授莫達(Ali Mokdad)表示,現在是疫苗和新變種病毒在賽跑,即便疫苗問世,全美民眾仍須謹守防疫規則才能避免疫情復發。

美聯社報導,居住在拉斯維加斯的薇利斯(Joyce Willis)是在這場大流行中失去家人的無數美國人之一;她的丈夫去年12月28日過世,婆婆今年1月逝世,當她在處理家人葬禮時,她的公公也感染新冠,因為公公另有呼吸道疾病,於2月8日離世,不確定是否因為新冠導致死亡。

美聯社報導,當醫院緊急通知薇利斯其丈夫病危時,她因為自己也確診,無法見到丈夫最後一面;薇利斯表示,有些時候她覺得自己還算堅強,但過不了幾天,她的世界就翻天覆地。