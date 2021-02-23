黑暗美國！新冠奪命50萬 相當二戰、越戰、韓戰總和

去年3月，新冠疫情正在紐約市蔓延開來，紐約市曼哈頓時報廣場上空無一人，大家都居家避疫，深怕感染。(美聯社)

新冠病毒肆虐全球，經過一年，全美的新冠病歿總數在22日正式達到超過50萬人的心碎黑色里程碑，逾2818萬人確診；拜登 總統與賀錦麗副總統22日傍晚在白宮舉行追弔儀式，在白宮亮起500支蠟燭，肅立默哀，悼念亡者，並下令聯邦機構22日起連續5天降半旗致哀。拜登在默哀前對全國人民發表談話，呼籲國人接種疫苗 ，團結共渡難關，找到黑暗中的亮光，讓美國 再一次微笑、感受晴天和歡樂。

拜登隨身卡片 記載傷心數字

拜登表示，他口袋裡隨身攜帶一張小卡片，載明每天的新冠確診與死亡人數，今天標誌著真正嚴峻且令人心碎的里程碑，有50萬71人死亡，超過第一次世界大戰、第二次世界大戰，與越南戰爭的美國人死亡總和，也超越世界上其他國家的新冠死亡人數。

拜登說，這場病毒帶走的跨越了幾代人，包括生於美國者、也包括移民，許多人獨自嚥下最後一口氣；這些人不會被忘記，那個在廚房餐桌旁空下的椅子，代表著一位離去的家人，無論過去多久一切都像是剛剛發生。

拜登表示，美國抵抗疫情已經好一段時間，必須避免麻木，不能將這些病歿人數視為單純統計數字、模糊身影或一則新聞；「我們作為一個國家，必須記得這些人，才能開始療癒、團結，以一國之姿擊敗這場大流行。」拜登說。

拜登總統22日呼籲國人要接種疫苗，團結共渡時艱，迎接光明。(路透)

短短一個多月 又死了10萬人

去年2月6日在加州聖克拉拉郡出現全美首例因新冠死亡案例，5月死亡人數突破10萬人，9月21日達20萬人、12月達30萬人；今年1月19日死亡人數超過40萬人，2月22日就逾50萬人。

與前幾日相較，全美的確診人數和死亡人數都已經在下降，約翰霍普金斯大學統計，20日全美超過7.1萬人確診、1821人死亡，21日確診人數逾5.6萬人，1249人身亡；近日暴風雪襲擊，影響部分地區的新冠疫苗派送速度；截至21日為止，超過13%的全美民眾已接種至少第一劑疫苗。

截至22日晚間8時，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球新冠確診人數逾1.1億人、超過247萬人死亡；全美新冠確診人數超過2818萬人，死亡人數達50萬176人。

確診死亡人數 都是全球之冠

美國不僅是確診和死亡人數的全球之冠，路透報導，美國占世界總人口4%，新冠病歿人數竟占全球將近20%。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)22日接受路透訪問時表示，他認為這和政治分歧有關係，戴口罩不只是公衛措施，而是一種政治表態；即便處在最佳的情況下，不戴口罩也是一個非常嚴重的問題。

拜登日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問曾說，希望在聖誕節前恢復正常生活；佛奇表示，「這還可能有變數。」他提到來自南非與巴西的變種病毒，已被證明會降低疫苗和自體感染的免疫力，將對疫情預測造成新一波挑戰。

研究單位預估 6月前恐破60萬

法新社報導，健康指標和評估研究所(Institute for Health Metrics and and Evaluation, IHME)預估，在6月之前，全美的新冠病歿人數可能突破60萬。

「雖然確診數和住院人數都在下降，但美國要看到疫情盡頭，還有很長的路要走。」IHME教授莫達(Ali Mokdad)表示，現在是疫苗和新變種病毒在賽跑，即便疫苗問世，全美民眾仍須謹守防疫規則才能避免疫情復發。

美聯社報導，居住在拉斯維加斯的薇利斯(Joyce Willis)是在這場大流行中失去家人的無數美國人之一；她的丈夫去年12月28日過世，婆婆今年1月逝世，當她在處理家人葬禮時，她的公公也感染新冠，因為公公另有呼吸道疾病，於2月8日離世，不確定是否因為新冠導致死亡。

美聯社報導，當醫院緊急通知薇利斯其丈夫病危時，她因為自己也確診，無法見到丈夫最後一面；薇利斯表示，有些時候她覺得自己還算堅強，但過不了幾天，她的世界就翻天覆地。