我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

黑暗美國！新冠奪命50萬 相當二戰、越戰、韓戰總和

記者張文馨╱華盛頓報導
去年3月，新冠疫情正在紐約市蔓延開來，紐約市曼哈頓時報廣場上空無一人，大家都居家避疫，深怕感染。(美聯社)
去年3月，新冠疫情正在紐約市蔓延開來，紐約市曼哈頓時報廣場上空無一人，大家都居家避疫，深怕感染。(美聯社)

新冠病毒肆虐全球，經過一年，全美的新冠病歿總數在22日正式達到超過50萬人的心碎黑色里程碑，逾2818萬人確診；拜登總統與賀錦麗副總統22日傍晚在白宮舉行追弔儀式，在白宮亮起500支蠟燭，肅立默哀，悼念亡者，並下令聯邦機構22日起連續5天降半旗致哀。拜登在默哀前對全國人民發表談話，呼籲國人接種疫苗，團結共渡難關，找到黑暗中的亮光，讓美國再一次微笑、感受晴天和歡樂。

拜登隨身卡片 記載傷心數字

拜登表示，他口袋裡隨身攜帶一張小卡片，載明每天的新冠確診與死亡人數，今天標誌著真正嚴峻且令人心碎的里程碑，有50萬71人死亡，超過第一次世界大戰、第二次世界大戰，與越南戰爭的美國人死亡總和，也超越世界上其他國家的新冠死亡人數。

拜登說，這場病毒帶走的跨越了幾代人，包括生於美國者、也包括移民，許多人獨自嚥下最後一口氣；這些人不會被忘記，那個在廚房餐桌旁空下的椅子，代表著一位離去的家人，無論過去多久一切都像是剛剛發生。

拜登表示，美國抵抗疫情已經好一段時間，必須避免麻木，不能將這些病歿人數視為單純統計數字、模糊身影或一則新聞；「我們作為一個國家，必須記得這些人，才能開始療癒、團結，以一國之姿擊敗這場大流行。」拜登說。

拜登總統22日呼籲國人要接種疫苗，團結共渡時艱，迎接光明。(路透)
拜登總統22日呼籲國人要接種疫苗，團結共渡時艱，迎接光明。(路透)

短短一個多月 又死了10萬人

去年2月6日在加州聖克拉拉郡出現全美首例因新冠死亡案例，5月死亡人數突破10萬人，9月21日達20萬人、12月達30萬人；今年1月19日死亡人數超過40萬人，2月22日就逾50萬人。

與前幾日相較，全美的確診人數和死亡人數都已經在下降，約翰霍普金斯大學統計，20日全美超過7.1萬人確診、1821人死亡，21日確診人數逾5.6萬人，1249人身亡；近日暴風雪襲擊，影響部分地區的新冠疫苗派送速度；截至21日為止，超過13%的全美民眾已接種至少第一劑疫苗。

截至22日晚間8時，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球新冠確診人數逾1.1億人、超過247萬人死亡；全美新冠確診人數超過2818萬人，死亡人數達50萬176人。

確診死亡人數 都是全球之冠

美國不僅是確診和死亡人數的全球之冠，路透報導，美國占世界總人口4%，新冠病歿人數竟占全球將近20%。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)22日接受路透訪問時表示，他認為這和政治分歧有關係，戴口罩不只是公衛措施，而是一種政治表態；即便處在最佳的情況下，不戴口罩也是一個非常嚴重的問題。

拜登日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問曾說，希望在聖誕節前恢復正常生活；佛奇表示，「這還可能有變數。」他提到來自南非與巴西的變種病毒，已被證明會降低疫苗和自體感染的免疫力，將對疫情預測造成新一波挑戰。

研究單位預估 6月前恐破60萬

法新社報導，健康指標和評估研究所(Institute for Health Metrics and and Evaluation, IHME)預估，在6月之前，全美的新冠病歿人數可能突破60萬。

「雖然確診數和住院人數都在下降，但美國要看到疫情盡頭，還有很長的路要走。」IHME教授莫達(Ali Mokdad)表示，現在是疫苗和新變種病毒在賽跑，即便疫苗問世，全美民眾仍須謹守防疫規則才能避免疫情復發。

美聯社報導，居住在拉斯維加斯的薇利斯(Joyce Willis)是在這場大流行中失去家人的無數美國人之一；她的丈夫去年12月28日過世，婆婆今年1月逝世，當她在處理家人葬禮時，她的公公也感染新冠，因為公公另有呼吸道疾病，於2月8日離世，不確定是否因為新冠導致死亡。

美聯社報導，當醫院緊急通知薇利斯其丈夫病危時，她因為自己也確診，無法見到丈夫最後一面；薇利斯表示，有些時候她覺得自己還算堅強，但過不了幾天，她的世界就翻天覆地。

拜登 美國 疫苗

上一則

來自火星的聲音！NASA公布毅力號第1支登陸影片

下一則

拜登公民入籍試題 3．1起恢復2008年歐巴馬簡單版

延伸閱讀

拜登棄「川」從「歐」！公民入籍試題恢復簡單版

拜登棄「川」從「歐」！公民入籍試題恢復簡單版
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」

拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」
從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30
過去兩周，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，據分析主因是人們妥善遵守防疫措施。圖為紐約市餐館上周末重新開放堂食後，只允許25%的入座率。(路透)

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

2021-02-16 09:35
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美死亡破50萬 確診逾2817萬人

2021-02-22 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表