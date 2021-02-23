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拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

19票：16票 1.9兆紓困案眾院委員會闖關成功

記者顏伶如／綜合報導

規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，以19票贊成對16票反對在眾院預算委員會通過，本周稍後可望完成全院表決。由於聯邦失業補助津貼將於3月14日到期，民主黨積極爭取讓法案盡快立法，參院兩黨席次各半的情況下，民主黨則打算循預算協調(budget reconciliation)程序，就算沒有共和黨參議員投票支持，也能讓法案通過。

民主黨版本的紓困法案重點包括：

＊失業保險補助津貼提高為每周400元，發放期限延至今年8月29日。

＊延長疫情期間對於零工兼差者(gig workers)、自由業者(freelancers)的失業補助至8月29日。

＊為個人年收入7萬5000元以下民眾發放1400元紓困支票，夫妻合併報稅則家庭年收入15萬元以下。個人年收入10萬元以上，家庭年收入20萬元以上，紓困支票金額則遞減。

＊為育有兒女的家庭發放每名孩童每年最多3600元補助金。

＊逐步調升聯邦最低工資時薪，到2025年之前達到時薪15元目標。

＊200億元經費做為全國新冠疫苗計畫專款。

＊1700億元提供幼稚園到12年級(K-12)學校及高等教育機構重啟校園，並為學生提供援助。

＊3500億元為各州、地方政府及原部民部落提供補助。

紓困法案接下來將先進入眾院程序委員會，然後將交付全院表決。民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，希望周末之前通過法案。

民主黨方面指出，紓困法案將能讓疫苗配送流程變得更有效率，也能協助目前正在領取失業救濟的全美1800萬餘民眾。民主黨高層先前紛紛表示，就在美國設法讓生活恢復正常軌道的同時，聯邦政府的紓困計畫必須有大手筆才行。

眾院預算委員會主席、民主黨籍肯塔基州聯邦眾議員亞爾穆斯(John Yarmuth)22日下午在聽證會開場說道：「如果沒有額外資源，我們將無法到達我們希望的目標。」

紓困 民主黨 眾院

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