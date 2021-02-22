企業出力抗疫 馬斯克4000員工參與抗體測試

馬斯克要旗下企業員工參與新冠疫苗研究。(美聯社)

新冠肺炎封鎖美國經濟之際，太空探險公司SpaceX 創辦人馬斯克 (Elon Musk)希望按原定計畫，於5月發射載人火箭上太空，這表示他必須確保相關機構安全營運且限制新冠病毒擴散。

為監督與遏止病毒在SpaceX全美員工間擴散，馬斯克和火箭公司的醫療執行小組與醫療人員及學者打造了一項抗體測試計畫，吸引超過4000名員工自願每月抽血檢驗。

本周，這項研究結果公布了抗體必須達到特定門檻，才能延續人們對抗病毒的能力；馬斯克在這篇刊載於「自然通訊」(Nature Communications)期刊的論文中並列同儕審閱研究的作者之一。

共同作者、拉根(Ragon)研究所成員佳里特‧奧特(Galit Alter)教授說：「人們會有抗體，但不代表就能免疫。」奧特也是麻州總醫院(MGH)、麻省理工學院(MIT)和哈佛大學的學者成員。

研究顯示，曾確診且症狀較輕微的新冠患者會產生少量抗體，較可能達到長期免疫的門檻。

福瑞德哈金森腫瘤研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)疫苗 與傳染病學助理教授雪佛(Joshua T. Schiffer)說：「為了達到公衛保障的層級，需要重複感染的研究並追蹤重複感染者的情況。」

隨著疫苗接種擴及全球，科學家也開始研究SpaceX員工的情況，藉此汲取寶貴的病毒知識並規畫疫苗接種順序。

奧特說，確診病例多卻沒有抗體的區域必須優先接種。

從字母公司(Alphabet)的Google到高盛集團(Goldman Sachs Group)、亞美遜(Amazon.com Inc)到泰森食品中斯(Tyson Foods Inc.)都提供了新冠肺炎檢測紀錄，作為企業感染的研究對象，少數企業定期檢測員工體內的抗體濃度。

奧特表示，馬斯克痛恨政府的居家避疫政策，這也讓他有機會以旗下員工為科學及防疫貢獻心力。

馬斯克去年11月宣布他確診，推文說他「輕微鼻塞、咳嗽、有幾天發燒」。

研究免疫和抗體分子機制的奧特啟動了為期一年的新冠抗體檢驗，她的研究吸引大企業家贊助，金主包括著名避險基金經理南西‧齊默曼(Nancy Zimmerman)、投資公司索羅斯基金管理(Soros Fund Management)前執行長施瓦茲(Mark and Lisa Schwartz)夫婦，以及馬斯克基金會(Musk Foundation)等慈善機構和個人，還有政府機構。

在SpaceX的4000名自願者中，有300人染疫，120人的數據可用作深度抗體研究；患者年齡中數為31歲，92%為男性。

「好消息是，多數疫苗引起的抗體濃度都比預期還高。」奧特說：「目前為止，顯然已達到比接種疫苗還高的免疫層級。」