白宮國安顧問呼籲中國、WHO 病毒起源調查透明
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)21日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，中國提供給世界衛生組織(WHO)的新冠病毒起源數據報告，令美國政府頗感關切。他說：「我們希望在世界衛生組織率領之下，能有具可信度、公開且透明的國際調查。」
蘇利文說，對於世界衛生組織即將公布的疫情起源調查報告，拜登政府存有疑慮。
他表示：「針對疫情究竟如何開始擴散，不管是在中國以及後來傳到世界各地，我們不相信中國提供了充分的原始資料。」
他說：「我們認為，世界衛生組織與中國都應該在這方面加強努力。」
蘇利文說，拜登日前與中國國家主席習近平通電話時，曾經提到新冠病毒疫情，並表示所有國家都應該承擔責任。
世衛組織調查團2月初結束武漢調查之後，曾經公布初步調查報告。調查人員指出，幾乎可以確定的是，疫情並非在某個中國實驗室開始的，至於病毒如何從動物傳染給人類的途徑，則需要進一步調查。
世衛組織調查團成員之一、荷蘭病毒學家古柏曼斯(Marion Koopmans)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時說，她與調查團成員均認為，病毒並不是源起於武漢的華南海鮮市場。她說，海鮮市場是傳染地點之一，但除了海鮮市場之外，病毒也在其他地點流傳。
古柏曼斯等調查團科學家認為，新冠病毒極可能源於蝙蝠身上，然後傳染給其他動物，後來再傳染給人類。世衛組織調查團在為期約兩周的行程中，設法重建武漢爆發疫情初期的每一個環節。
另一方面，蘇利文在訪問中也說，拜登政府已經開始與伊朗針對目前遭伊朗扣押的五名人質展開溝通。他說，拜登政府希望讓這些美國民眾平安返家，「這將是重大優先事項」。
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