白宮國安顧問呼籲中國、WHO 病毒起源調查透明

白宮國家安全顧問蘇利文21日受訪時再次呼籲中國當局與世衛組織對新冠病毒起源調查開放透明。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)21日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，中國 提供給世界衛生組織(WHO)的新冠病毒起源數據報告，令美國政府頗感關切。他說：「我們希望在世界衛生組織率領之下，能有具可信度、公開且透明的國際調查。」

蘇利文說，對於世界衛生組織即將公布的疫情 起源調查報告，拜登 政府存有疑慮。

他表示：「針對疫情究竟如何開始擴散，不管是在中國以及後來傳到世界各地，我們不相信中國提供了充分的原始資料。」

他說：「我們認為，世界衛生組織與中國都應該在這方面加強努力。」

蘇利文說，拜登日前與中國國家主席習近平通電話時，曾經提到新冠病毒疫情，並表示所有國家都應該承擔責任。

世衛組織調查團2月初結束武漢調查之後，曾經公布初步調查報告。調查人員指出，幾乎可以確定的是，疫情並非在某個中國實驗室開始的，至於病毒如何從動物傳染給人類的途徑，則需要進一步調查。

世衛組織調查團成員之一、荷蘭病毒學家古柏曼斯(Marion Koopmans)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時說，她與調查團成員均認為，病毒並不是源起於武漢的華南海鮮市場。她說，海鮮市場是傳染地點之一，但除了海鮮市場之外，病毒也在其他地點流傳。

古柏曼斯等調查團科學家認為，新冠病毒極可能源於蝙蝠身上，然後傳染給其他動物，後來再傳染給人類。世衛組織調查團在為期約兩周的行程中，設法重建武漢爆發疫情初期的每一個環節。

另一方面，蘇利文在訪問中也說，拜登政府已經開始與伊朗針對目前遭伊朗扣押的五名人質展開溝通。他說，拜登政府希望讓這些美國民眾平安返家，「這將是重大優先事項」。